Cannes dedica un boulevard a Winston Churchill

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il sindaco David Lisnard ha inaugurato il nuovo Boulevard Winston Churchill, il viale riqualificato che costeggia l’Esplanade Pantiero.

L’omaggio celebra uno dei protagonisti della vittoria alleata contro il nazismo, che soggiornò spesso a Cannes dove dipingeva il Vieux-Port, il municipio e il Suquet. Dal 1949 Churchill è cittadino onorario della città.



«La libertà non è mai acquisita: è un impegno costante che richiede coraggio», ha dichiarato Lisnard, sottolineando come la toponomastica cittadina serva a tramandare i valori democratici alle nuove generazioni.



Bateaux dans le port de Cannes - 1937 (c) Churchill Heritage

Le Allées de la Liberté rinnovate

L’intitolazione si inserisce nel progetto di riqualificazione delle Allées de la Liberté-Charles de Gaulle, 40 mila metri quadrati nel cuore di Cannes.

Qui, a fine giugno, erano già stati inaugurati due nuovi spazi: la Place Alexis de Tocqueville, in omaggio al grande pensatore del liberalismo politico morto a Cannes nel 1859, e il Cheminement des Penseurs, percorso simbolico che ricorda dodici figure della filosofia e della politica, da Hannah Arendt a Camus, Mandela e Orwell.



Completano il complesso la Place Charles de Gaulle, intitolata nel 1990 al liberatore della Francia, e la Place Bernard Cornut-Gentille, ex ministro e sindaco di Cannes.





Winston Churchill peignant sur le port de Cannes, 1937 (c) Mairie de Cannes



Churchill, statista e pittore

Accanto al leader politico, Cannes celebra anche l’artista. Tra le circa 600 tele attribuitegli, 150 furono realizzate in Provenza.

Dai primi soggiorni all’inizio del Novecento fino agli anni Cinquanta, Churchill tornò più volte in Riviera, spesso con cavalletto, pennelli e inseparabile sigaro.



Questa dimensione intima è stata raccontata nell’autunno 2024 dalla mostra “Churchill à Cannes : peinture et politique” all’Espace Miramar, che ha svelato fotografie, tele e documenti.



Con il nuovo boulevard, la città riafferma il suo legame con la memoria e la libertà, dedicando i suoi spazi a chi ha difeso la democrazia con le idee e con il coraggio.





