Essere Torino: la città si racconta nelle immagini e parole di Toni Spagone

Essere Torino, con testi e fotografie di Toni Spagone edito da Lisianthus, non si presenta come una guida né come un manuale: è piuttosto un invito a lasciarsi avvolgere da un racconto visivo e poetico che svela l’essenza più autentica e profonda della capitale sabauda.

Ogni capitolo si apre con la frase “Torino è…”, come se fosse un respiro che introduce nuove sfumature di identità. Torino è eleganza discreta, nei palazzi barocchi che custodiscono la memoria di un passato regale.

Torino è modernità, nelle installazioni contemporanee che dialogano con la storia, è emozione nelle fotografie che catturano la luce che filtra tra i portici e i cortili nascosti.

Ma il libro non vive solo di immagini, i testi, in italiano e in inglese, sono un vero e proprio percorso scritto che traduce in parole ciò che l’autore sente e racconta con la propria anima.

Le didascalie, invece, non si limitano a descrivere, sono esaustive e puntuali dal punto di vista storico, capaci di arricchire ogni fotografia con un contesto che ne amplifica il valore.

Il risultato è un mosaico di contrasti, dove il rigore architettonico incontra la vitalità quotidiana, e dove la bellezza sobria diventa un linguaggio universale. Sfogliandolo, si ha la sensazione di camminare per le strade della città, di ascoltarne il silenzio e di percepirne la forza invisibile.

Essere Torino è un omaggio che parla tanto ai torinesi, che vi ritrovano frammenti della propria anima, quanto ai visitatori, che scoprono una città capace di sorprendere oltre i cliché.

Non è un elenco di luoghi da visitare, ma un invito a guardare con occhi nuovi, a sentire con il cuore. In questo senso, il libro si distingue da altre opere dedicate a Torino: non cerca curiosità o misteri, ma punta a catturare la bellezza pura, quella che si manifesta nei dettagli e nelle atmosfere.

È un vero e proprio coffee table book fotografico, da vivere più che da consultare, da sfogliare lentamente come si assapora un ricordo.

Essere Torino è un viaggio emozionale che trasforma la città in poesia visiva e scritta: un libro che non si legge soltanto, ma si sente, si respira, si custodisce.

