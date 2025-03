Al Théâtre des Variétés di Monaco un incontro con l'artista Laure Prouvost

La Fondation Prince Pierre de Monaco propone, lunedì 10 marzo alle ore 18.30, al Théâtre des Variétés, un incontro tra l'artista Laure Prouvost e la critica d'arte, autrice e insegnante Mathilde Roman. Questo evento sarà l'occasione per esplorare le grandi questioni e i temi essenziali presenti nelle opere recenti dell'artista.

Recentemente, Laure Prouvost ha lavorato su diversi progetti importanti, in particolare nel 2022 l'esposizione "Above Front Tears Sì Floa", una riflessione sul riscaldamento globale, in in cui immagina un altro possibile futuro. L'esposizione è stata presentata in Norvegia, poi Stati Uniti e Paesi Bassi.

Nel 2023, Laure Prouvost ha creato una serie di filmati intitolati "OMA-JE"nei qualiaffronta la figura della nonna e s'interroga sul tema della storia attraverso le generazioni.L'opera è stata esposta a Vienna, Montreal e Melbourne.

Infine, nel 2025, Laure Prouvost inaugura due nuove mostre importanti: a Berlino, con LAS Art Foundation a febbraio, e a Marsiglia al MUCEM in aprile.



Ingresso libero - Prenotazione consigliata su www.fondizioneprincepierre.mc - Informazioni: (+377) 98 98 85 15