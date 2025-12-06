Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di dicembre 2025 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.



Il numero di dicembre 2025 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.





In particolare :

Animazioni – Cannes celebra lo spirito del Natale

Commercio – “Festeggiate” il vostro shopping presso i commercianti di Cannes e parcheggiate in modo pratico!

Sociale/Sanità – Modernizzate, più accessibili, più servizi: il Comune rinnova le sue docce municipali

Sguardi – Le leggende dell’AS Cannes riunite al Coubertin per una partita di beneficenza