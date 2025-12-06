 / Altre notizie

Altre notizie | 06 dicembre 2025, 10:00

Cannesoleil, il sole splende sulla città del cinema

Il numero di dicembre della rivista curata dalla Ville de Cannes: tante informazioni e le anticipazioni sugli eventi in programma. La rivista

Uno spazio sulla città di Cannes: é disponibile il numero di dicembre 2025 di Cannesoleil, il mensile edito dalla città di Cannes.

Il numero di dicembre 2025 della rivista curata dalla Ville de Cannes fornisce informazioni sulla vita cittadina ed anticipazioni sulle attività e gli eventi in programma.



In particolare:

  • Animazioni – Cannes celebra lo spirito del Natale
  • Commercio – “Festeggiate” il vostro shopping presso i commercianti di Cannes e parcheggiate in modo pratico!
  • Sociale/Sanità – Modernizzate, più accessibili, più servizi: il Comune rinnova le sue docce municipali
  • Sguardi – Le leggende dell’AS Cannes riunite al Coubertin per una partita di beneficenza    


La rivista è distribuita gratuitamente e può essere trovata in vari spazi pubblici cittadini.

Al fondo di questo articolo è inserito il numero di dicembre 2025.


Files:
 cannes soleil décembre 2025 (9.0 MB)

Beppe Tassone

