Per la diciannovesima volta consecutiva, il Père Noël apre il suo segretariato a La Poste Monaco, pronto a ricevere le lettere e i disegni dei bambini dal lunedì 1° dicembre al lunedì 22 dicembre 2025.

Mentre il Père Noël, accompagnato dai suoi elfi, prepara i giocattoli che distribuirà nella notte di mercoledì 24 dicembre 2025, il segretariato si occuperà di gestire la corrispondenza dei piccoli. Non importa come siano indirizzate le lettere — che sia «Père Noël, 1 chemin des nuages, Polo Nord», «Père Noël nel cielo del paese dei giocattoli e delle meraviglie» oppure «Père Noël, terzo igloo a sinistra dopo la banchisa» — tutte arriveranno al segretariato, che risponderà personalmente a ciascun bambino.

A Monaco, le “piccole mani” della posta svolgono questo compito con il sorriso, commosse dalla tenerezza dei messaggi dei bambini.

Come scrivere al Père Noël

Scrivere al Père Noël è semplice: basta inviare una lettera o un bel disegno in busta. La corrispondenza può essere depositata nella cassetta delle lettere situata nel centro commerciale Métropole o in qualsiasi altra cassetta delle lettere del Principato. In alternativa, i bambini possono scrivere al Père Noël anche online, sul sito: https://www.lapostemonaco.mc/

La risposta del Père Noël

Per ricevere una risposta, è fondamentale che i bambini indichino chiaramente, con l’aiuto dei genitori, i propri dati (nome, cognome e indirizzo) sulla busta, sulla lettera o sul disegno.

Quest’iniziativa speciale permette ai più piccoli di vivere la magia del Natale e di sentirsi ascoltati direttamente dal Polo Nord, rendendo ogni lettera un piccolo momento di gioia e sorpresa.





