Antibes, i migliori rider internazionali partecipano all’Azur Freestyle Show (Foto)

Per la prima volta Antibes ospita i migliori rider internazionali di Skateboard, Roller, BMX, Trottinette Freestyle e Breaking che partecipano all’Azur Freestyle Show.

L’iniziativa si svolge all'Azur Arena Antibes oggi, venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2024.



Oltre ad essere uno spettacolo, l'Azur Freestyle Show è anche un contest aperto a tutti i rider in Roller et BMX Freestyle Park nelle categorie Junior, Women e Open.



Queste le specialità che saranno proposte durante l'Azur Freestyle Show di Antibes.



BMX FREESTYLE PARK

Disciplina olimpica dal 2020 è considerato uno degli sport urbani più diffusi, il BMX Freestyle Park è caratterizzato da acrobazie aeree rese possibili dalla forma delle strutture e dalla velocità dei ciclisti. Se la tecnicità dei trick conta molto, cercano anche di sfruttare appieno il Park trovando linee originali.



BMX FLATLAND

Una disciplina che vuole essere molto artistica, un incrocio tra la semplicità di una superficie piana e la creatività permessa dalle biciclette da 20 pollici, consentendo trick sempre più impressionanti in termini di tecnica e originalità. I rider combinano abilità tecniche, equilibrio e creatività per eseguire una forma di danza con la loro bici, dove si apprezza la sottigliezza di ogni trick e l'estetica complessiva del run che dura fino a 3 minuti nei professionisti.



SKATEBOARD

Inizialmente un semplice mezzo di locomozione, lo Skateboard si è esteso negli anni '80 per essere oggi ampiamente praticato. L'influenza propria del suo stile di vita emana nell'immaginario collettivo di tutti i settori culturali e continua ad espandersi grazie alla sua inclusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024.



TROTTINETTE FREESTYLE

Una disciplina in forte espansione, il Freestyle Scootering si è presto ritrovato a convivere con altri sport e a condividerne gli spazi. Grazie alla sua accessibilità, molti rider hanno iniziato molto giovani e con loro hanno aumentato il livello dei trick fino ad affermare la credibilità della loro disciplina. La presenza di un manubrio rotante consente figure simili a quelle della BMX, da cui si ispira ampiamente pur mantenendo le sue specificità.



ROLLER

Nel Roller Freestyle Park, gli atleti cercano la massima velocità per eseguire acrobazie aeree e varie Slide. La parte inferiore dei Roller è dotata di ruote speciali e di una superficie liscia per permettere di scivolare sulle parti metalliche dei Parks. Disciplina molto artistica, la sua comunità si impegna a mantenere l'essenza di questo sport e promuoverlo attraverso il suo stile di vita.



BMX

BREAKING (O BREAKDANCE)E’ una nuova disciplina olimpica. Creata nel Bronx negli anni '70, la Breaking unisce movimenti del corpo e musica. Sintonizzare i gesti e il ritmo, apprezzabili nei gesti tecnici, costituiscono la base di questa disciplina urbana. I ballerini si esprimono con uno stile che dipende dalla propria identità. Ci sono 4 tipi di movimenti principali: Toprock, Downrock, Power Moves e Freezes.Al fondo di questo articolo è inserito il programma completo della manifestazione prevista all'Azur Arena Antibes venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2024.