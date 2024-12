La Principessa Charléne ed i Principi Jacques e Gabriella all'inaugurazione ufficiale del Villaggio di Natale

Venerdì scorso 6 dicembre la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, nonché numerosi rappresentanti delle più alte cariche del Principato sono stati accolti dal Sindaco Georges Marsan e dai membri del Consiglio Comunale in occasione dell'inaugurazione ufficiale del Villaggio di Natale installato sul Porto di Monaco fino al 5 gennaio 2025.

Nel suo discorso, il sindaco ha voluto congratularsi ed esprimere la propria gratitudine a tutto lo staff mobilitato quotidianamente per assicurare il buon funzionamento del Villaggio, prima di lasciare il posto alle melodie natalizie.

Quest'anno, il Comune di Monaco invita il pubblico a immergersi in un universo fiabesco, caldo e incantevole dei sapori dolci del pan di zenzero e delle golosità di Natale. 23 stand gourmet, 24 chalet di vendita, pesca con le palle, giostre, percorsi ludici e ruota panoramica sono anche all'appuntamento! Il pubblico troverà concerti ogni venerdì sera, laboratori creativi per i bambini nei fine settimana e tutti i giorni delle vacanze scolastiche nonché passeggiate e spettacoli sul palco. Il programma completo e dettagliato è disponibile sul sito www.mairie.mc.

Inoltre, fedele al suo impegno a favore dell'ambiente, il Comune precisa che sono state rinnovate diverse misure per ridurre notevolmente l'impatto ambientale: le decorazioni del Villaggio sono state realizzate in polistirolo riciclato, l'illuminazione delle ghirlande con LED è impostata su un timer (dalle 16:30 alla chiusura del sito), tutti gli alberi integrati al Villaggio di Natale saranno raccolti all'inizio di gennaio dalla S.M.A per essere trasformati in compost e numerosi «Mégot Box» raccoglieranno i mozziconi su tutto il villaggio.

Inoltre, i commercianti non utilizzano utensili di plastica e dispongono anche di eco-cups personalizzati e restituiti per ridurre l'uso dei bicchieri usa e getta. Novità di quest'anno, hanno a disposizione dei loro clienti «piccole scatole» che consentono ai consumatori di portare a casa un piatto non terminato.