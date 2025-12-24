 / TRAVELEAT

TRAVELEAT | 24 dicembre 2025, 19:00

Ve lo diciamo in musica: Buon Natale!

Montecarlonews propone 12 canti natalizi in lingua francese o in quella provenzale

Un presepe nel Vieux Nice

Un presepe nel Vieux Nice

E' Natale, con le sue tradizioni, la sua musica, i suoi canti

Montecarlonews propone 12 canti natalizi, tanti quanti sono i mesi dell’anno.
In lingua francese o in quella provenzale: una maniera per augurare a tutti Buon Natale, Bon Noël o, come si dice a Nizza, Bouòni Calèna.


Chorale Saint Ferdinand des Ternes


 


D'où viens-tu bergère? Charlotte Diamond

 


La marche des rois » - Miss Toony




Peuple fidèle - Émilie Charrette

 


Douce Nuit - Les Petits Chanteurs à La Croix de Bois

 


Les anges dans nos campagnes

 


C'est Noël tous les jours John Littleton




Noël de paix

 


Entre le Boeuf et l'âne gris, choeur a cappella





Dans une étable obscure

 



Quelle est cette odeur agréable?




Les jolis santons (Noël provençal)

 

La Maitrise des Bouches du Rhone Chant de Noel provencal

Beppe Tassone

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium