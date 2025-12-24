Ve lo diciamo in musica: Buon Natale!

E' Natale, con le sue tradizioni, la sua musica, i suoi canti
Montecarlonews propone 12 canti natalizi, tanti quanti sono i mesi dell’anno.
In lingua francese o in quella provenzale: una maniera per augurare a tutti Buon Natale, Bon Noël o, come si dice a Nizza, Bouòni Calèna.
Chorale Saint Ferdinand des Ternes
D'où viens-tu bergère? Charlotte Diamond
La marche des rois » - Miss Toony
Peuple fidèle - Émilie Charrette
Douce Nuit - Les Petits Chanteurs à La Croix de Bois
Les anges dans nos campagnes
C'est Noël tous les jours John Littleton
Noël de paix
Entre le Boeuf et l'âne gris, choeur a cappella
Dans une étable obscure
Quelle est cette odeur agréable?
Les jolis santons (Noël provençal)
La Maitrise des Bouches du Rhone Chant de Noel provencal