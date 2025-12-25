Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Les fêtes de fin d'année
- Antibes - Esplanade du Pré des Pêcheurs - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 11:00 alle 21:00 nei giorni feriali - Fino alle 22:00 venerdì e sabato
- Place De Gaulle - Dalle 11 alle 19,30
- Place des Martyrs de la Résistance - Dal 20 dicembre al 4 gennaio – Dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 18
- Place nationale - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026 - Dalle 10,30 alle 19,30
- Présence du Père Noël - Il 17, 20, 22, 23 & 24 dicembre e il 21 dicembre con la Parade des peluches
- Juan-les-Pins - Tutti i giorni fino al 4 gennaio 2026
- Petite pinède
- Dalle 9,30 alle 21 e il 22 i venerdì e sabato
- Le chemin des crèches – Fino all11 gennaio
- Jardin de la pinède - Dalle 9,30 alle 17
- Bain du Nouvel An – Il 1° gennaio
- Feu d'artifice - Il 1° gennaio
- Concert du Nouvel An - Théâtre Anthéa – Antibes - Il 1° gennaio
Divers
- Du rire aux armes - Espaces du Fort Carré – Antibes - Il 27 dicembre
Mostre -Esposizioni
- Architetture - Fino al 3 gennaio 2026 - Médiathèque A. Camus – Antibes
- Hommage à Arman - & Exposition de Bernar Venet – Fino al 4 gennaio 2026 - Musée Picasso – Antibes
- Converto paginam – Fino al 10 gennaio 2026 - Expace les Arcades – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
- L’objet du moment: la tablette en plomb d'Antipolis – Fino al 1° marzo 2026 - Musée Archeologie – Antibes
- Retour sur le tourisme : Une histoire d'images Fino al 6 dicembre - Boulevard d'Aguillon – Vieil Antibes
AURON
Concert de Gospel
Venerdì 26 dicembre 2025 da 18:30.
Chapelle Saint Erige
place centrale
Concert EXODITY
Domenica 28 dicembre 2025.
Cinéma Le Riounet
Boulevard Pompidou
Winter party ESF
Discesa con le fiaccole
Domenica 28 dicembre 2025 da 18.
Venerdì 2 gennaio 2026 da 18.
Giovedì 12 febbraio 2026 da 18.
Giovedì 19 febbraio 2026 da 18
Giovedì 26 febbraio 2026 da 18.
Giovedì 5 marzo 2026 da 18.
Piste du Riou
BEAULIEU SUR MER
Show Mapping
Festa tradizionale
Sabato 27 dicembre 2025 dalle 18 alle 19:30.
18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 – Piazza Marinoni
Vino e cioccolata calda offerti.
Place Marinoni
Giri in carrozza trainata da cavalli
Festa tradizionale
Martedì 30 dicembre 2025 dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.
Devant l'épicerie l'Entrecôte / les Halles de Beaulieu
36 boulevard Marinoni
Pista di ghiaccio ecologica
Festa tradizionale
Fino al 04 Gennaio 2026
Place Marinoni
BEAUSOLEIL
Les Voix du Monde
Venerdì 26 dicembre 2025
11 avenue du Professeur Langevin
CAGNES SUR MER
Cagnes-Sur-Mer fête Noël
Festa tradizionale
Fino al 31/12/2025 ogni giorno.
Cagnes-sur-Mer
CANNES
Village de Noël au Palm Beach
Fino a giovedì 25 dicembre 2025
Palm Beach Cannes, place Franklin Roosevelt à Cannes
Festival Mondiale de la Magie
Sabato 27 dicembre 2025
Horaire(s) :
15h et 20h30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Noël à Cannes La Bocca 2025
Fino a domenica 28 dicembre 2025
Luoghi diversi
Réveillon de stars
Le Nouvel An au Palais des festivals
Mercoledì 31 dicembre 2025
Horaire(s) :
De 20h30 à 4h du matin
Rotonde Riviera
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Feu d'artifice du Nouvel an
Hommage à Marilyn Monroe
Mercoledì 31 dicembre 2025
Horaire(s) :
Minuit
baie de Cannes, La Croisette, Cannes.
Bollywood Masala
Da mercoledì 31 dicembre 2025
a giovedì 1° gennaio 2026
Horaire(s) :
31/12/25 - 20h30
01/01/25 - 16h
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Horaire(s) :
Du mardi au Domenica : de 10h ore 13h et de 14h ore 18h
Juillet et agosto : tous les jours de 10h ore 19h
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance
Fino a domenica 4 gennaio 2026
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles
Fino a lunedì 5 gennaio 2026
La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Démones et déesses : de la vie à la mort
Fino a domenica 24 maggio 2026
Musée des explorations du monde
Place de la Castre - Le Suquet
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
CASTELLAR
Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti
Fino al 31 dicembre
Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau
LA TURBIE
Exposition de crèches
Fino al 27 dicembre
Place Saint-Jean, Salle Pieta
LEVENS
Exposition « Voir et apprendre ore voir ensemble »
Fino al 31 Dicembre 2025
La Galerie du Portal
Place Victor Masseglia - Maison du Portal
MENTON
Un Noël à la montagne - Spectacle « Bulline, la fée aux bulles magiques »
Venerdì 26 dicembre da 15:00 a 16:00
Jardin Bioves, 14 avenue Boyer
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 26 dicembre da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs), Rue du Général Gallieni
Un Noël à la montagne - Parade dans la ville
Sabato 27 dicembre da 16:30 a 18:00
Casino de Menton, 2 avenue Félix Faure
Un Noël à la montagne - Déambulations
Domenica 28 dicembre da 11:00 a 12:30 e da 15:00 A 16:30
Parata
Casino de Menton
Un Noël à la montagne - Les crèches
Fino al 4 gennaio
Place Koenig, Place de la Mairie, Place Honoré 2,
Un Noël à la montagne - Stands gourmands
Fino al 4 gennaio
Jardin Bioves - Partie Haute, 14 avenue Boyer
Un Noël à la montagne - Concerts de Jazz
Fino al 4 gennaio
Marché - Halles Municipales, 5 quai de Monléon
Mostre - Esposizioni
Mostra: un omaggio all'ex equipaggio di Calypso
Fino al 30 dicembre 2025
Musée de Préhistoire régionale,
place Lorédan Larchey
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere
Tutto l'anno il giovedì alle 10,15
Fiori/piante
Jardin du Val Rahmeh,
Avenue Saint Jacques
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,
Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone
Tutto l’anno
Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30
Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio
Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata
Tutto l'anno
Prodotti locali
Maison Herbin
2 rue du Vieux Collège
Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise
Tutto l'anno
La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel
Visita Guidata del Limone di Mentone
Tutto l'anno dal martedì al sabato
10:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan
Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons
Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15
66 avenue des Alliés
MONACO
Ma Bayadère
Ballo
Dal 27 dicembre al 31 dicembre 2025
10 Av. Princesse Grâce
Cats d'Andrew Lloyd Webber
Fino al 31 dicembre 2025
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
Le village de Noël - Au pays de Nounours
Fino al 4 gennaio 2026
Apertura quotidiana ore 11 salvo venerdì 5 dicembre ore 16.
Port de Monaco
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino a mercoledì 31 dicembre 2025
Museo oceanografico di Monaco
Avenue Saint-Martin
Exposition - Cactus
Fino al 11 gennaio 2026
17, avenue Princesse Grace
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino a venerdì 30 gennaio 2026, dalle 9.30 alle 17.30
Istituto audiovisivo di Monaco
L'Engelin, 83-85, boulevard du Jardin Exotique
La Patinoire
Fino al 1° marzo 2026
Route de la Piscine
NIZZA
Casse-Noisette – Tchaïkovski
Opera
Giovedì 25 dicembre 2025 da 17.
Venerdì 26 dicembre 2025 da 20.
Sabato 27 dicembre 2025 da 20.
Domenica 28 dicembre 2025 da 15.
Martedì 30 dicembre 2025.
Mercoledì 31 dicembre 2025 da 19.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Zatanna – La vérité su je mens… ta liste
Spettacolo
Venerdì 26 dicembre 2025 alle 21:20.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Le paradis c’est d’enfer
Teatro
Domenica 28 dicembre 2025 alle 11.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Toi qui es psy
Teatro
Lunedì 29 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Galère, mystère… presbytère !
Teatro
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 18:15.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Je préfère qu’on reste amis - Teatro
Mercoledì 31 dicembre 2025 alle 20:30.
Théâtre Bellecour
14 rue Trachel
Crèche de Noël – Lou Presèpi Nissart
Festa tradizionale
Fino al 29/12/2025 ogni giorno.
Place Rossetti
L’Impasse Comedy Club
Fino al 31 dicembre 2025 - Tutti i mercoledì alle 20:30.
Théâtre de l'Impasse
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Mostre – esposizioni
Phôs – Robert de Nice
Esposizione
Da 29 Dicembre 2025 a 04 Gennaio 2026
Galerie Ferrero
19 rue Droite
Les Orients perdus
Esposizione
Fino al 12 Gennaio 2026
Palais Lascaris
15 rue Droite
Henri Matisse – Chemin de Croix
Esposizione
Fino al 19 Gennaio 2026
Musée Matisse
164 avenue des Arènes de Cimiez
Henri Matisse – Chemin de Croix
Constellation – Michael Kenna - Exposition
Fino al 25 gennaio 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Mostra SUM? – Equilibrio assoluto
Fino al 01 Febbraio 2026
Musée des Arts asiatiques
405 Promenade des Anglais
Arénas
Claude Gilli – Clins d’oeil à l’école de Nice - Esposizione
Fino al 14 Febbraio 2026
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Nice, son passé ore de l’avenir - Exposition
Fino al 01 marzo 2026
Musée Masséna
Palais Masséna
65 rue de France
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Maurice Denis, années 1920. L’éclat du Midi - Esposizione
Fino all’8 Marzo 2026
Musée des Beaux-Arts Jules Chéret
33 avenue des Baumettes
SAINT JEAN CAP FERRAT
Théâtre pour enfants “La Véritable histoire du Père Noël”
Sabato 27 dicembre 2025 da 15.
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Visites de la Brasserie du Comté
Degustazione
Martedì 30 dicembre 2025 dalle 16 alle 17:30.
Giovedì 19 febbraio 2026 dalle 16 alle 17:30.
Giovedì 26 febbraio 2026 dalle 16 alle 17:30.
Lieu-dit Pra de la Majou
Spectacle de Noël “Noël et papillotes”
Martedì 30 dicembre 2025 dalle 15 alle 15:45.
Salle Jean Gabin
place de la Gare
TENDE
Art, Exposition de peinture, J-G Inca, "fenêtre sur toile"
Fino al 31 dicembre
Percorsi d'arte nella Valle della Roya, "Prospettive
Tutto l’anno e tutti i giorni
Hôtel-restaurant Le Prieuré, Rue Jean Médecin, Saint Dalmas de Tende
VALDEBLORE
Noël de l’ESF
Festa tradizionale
Venerdì 26 dicembre da 17.
Devant l'École de Ski Français à La Colmiane
La Colmiane
Festival de Noël Valdeblore – Joyful Gospel
Sabato 27 dicembre 2025 dalle 18 alle 19.
La Bolline
Festival de Noël Valdeblore – Conte
Lunedì 29 dicembre 2025 dalle 18 alle 19.
Conte sous la neige
La Bolline
Salle du Clôt
Festival de Noël Valdeblore – The Old Frenchies
Martedì 30 dicembre 2025 dalle 18 alle 19.
Eglise Ste Croix
St Dalmas
Feu d’artifice et Verre de l’amitié
Fuochi d'artificio
Mercoledì 31 dicembre 2025 dalle 18 alle 22.
La Colmiane
VENCE
Noël à Vence 2025 : La Grande Récré
Festa tradizionale
Dal 28 Dicembre 2025 a 05 Gennaio 2026
Place du Grand Jardin
06140 Vence