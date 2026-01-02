Nizza alla portata di tutti: le visite guidate del mese di gennaio (Foto)

Una bella idea, concedersi delle visite guidate alla città di Nizza. Una serie di proposte varie ed anche nuove rispetto a quelle proposte negli scorsi anni.



Questo il programma del mese di gennaio 2026

Les incontournables

Vieux-Nice - Testimone della Storia ed erede delle tradizioni – Ogni martedì alle 14,30 e ogni venerdì alle 9,30 – Appuntamento: Centre du Patrimoine - Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly;

Quand Nice invente la Riviera - Una città nata dalla villeggiatura. Ogni giovedì ore 10 – Appuntamento: Centre du Patrimoine – Le Sénat, 14 rue Jules-Gilly

Les vagabondes

Des Fortifications à la place Royale -Martedì 13 e 27 gennaio 2026 ore 14,30 – Appuntamento alla Crypte archéologique, place Toja.



Nizza e Matisse - Ricordare Matisse a Nizza: i luoghi che amava e che hanno potuto influenzare la sua arte. Appuntamento: davanti all’Hôtel Beau Rivage, 24 rue Saint-François-de-Paule. Date: Giovedì 8 gennaio ore 14.



Crypte archéologique - Place Jacques-Toja – Ogni mercoledì, sabato e domenica ore 14 -15 e 16. Prenotazioni al Centre du Patrimoine - Le Sénat o su vah.nice.fr.



Il Bellandarium - Grazie alla sua posizione privilegiata, la torre Bellanda offre una delle più belle vedute sulla Baia degli Angeli e racconta la storia millenaria della collina del Castello.

Orari di apertura: Martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Ritrovo: Montée Lesage, collina del Castello. A partire dal 13 gennaio il martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12,30.



L'Opéra di Nizza - Ricostruito dopo il terribile incendio del 1881, l'Opéra è un luogo di riferimento per l'arte lirica. Ingresso principale dell'Opéra (piazzale): 4-6 rue Saint-François-de-Paule. Orario: lunedì alle 14:30 - Non è possibile acquistare i biglietti sul posto, ma è possibile acquistarli presso il Centro del Patrimonio – Le Sénat o su vah.nice.fr.





Un site une heure

Les Décors du Lac Restaurés – Lunedì 12 gennaio ore 10. Rittrovo : 28 Avenue Valrose, Parc Valrose



Hôtel Windsor – Venerdì 9, 16 e 30 gennaio. Ritrovo 11 rue Dalpozzo (devant l’entrée de l’hôtel) ;



Hôtel Westminster – Lunedì 19 e 26 gennaio. Ritrovo: 27 promenade des Anglais (devant l’entrée)





Balades patrimoniales

La Promenade du Paillon, stagione 2

Visita guidata a due voci per scoprire il patrimonio storico, architettonico, naturale e scientifico.

Ritrovo all’esplanade de la Bourgada, in cima alla scalinata che conduce al MAMAC.

Giovedì 15 gennai alle 10:00



Nice vue par les peintres

La luce di Nizza ha sempre ispirato i pittori. Giovedì 8 gennaio ore 10. Ritrovo: 5 promenade des Anglais





Informazioni utili

Service Ville d’Art et d’Histoire - Centro del Patrimonio - il Senato - Rue Jules Gilly 14 – Vieux Nice - Telefono 04 92 00 41 90 - Ricevimento pubblico: lunedì dalle 14 alle 17 e dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Costi

Normale 6 euro

Ridotto 2,5 euro (studenti, anziani, disoccupati, disabili).











