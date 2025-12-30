Nizza 2025, un anno in dodici scatti

Dodici fotografie per raccontare un anno. Dodici immagini, una per ogni mese, per fissare i momenti, le emozioni e i fatti, grandi e piccoli, che hanno segnato il 2025 di Nizza e della Costa Azzurra.
Nel corso dell’anno abbiamo cercato di restituire, giorno dopo giorno, il ritmo della vita quotidiana: proteste e rivendicazioni, difficoltà e conquiste, momenti di leggerezza e passaggi complessi.
Una cronaca fatta di storie diverse, come accade in ogni città e in ogni villaggio, ma che, riguardate a distanza di tempo, compongono il mosaico di dodici mesi tutt’altro che semplici.
Il 2025 si chiude infatti sotto il peso di un contesto globale segnato da guerre, violenza, intolleranza, razzismo, omofobia e femminicidi, oltre a un’incertezza politica che ha scosso un Paese poco abituato a convivere con instabilità prolungate.
Un clima difficile, che ha colpito in modo particolare le donne, ancora costrette a difendere diritti fondamentali contro fondamentalismi, oscurantismi ideologici e una violenza che troppo spesso degenera in tragedia.
In questo scenario, Nizza ha vissuto anche momenti simbolici di rilievo. Su tutti, l’appuntamento di giugno, quando la città si è trasformata per otto giorni nella capitale mondiale del mare ospitando la Conferenza ONU sugli oceani.
E poi, tra settembre e ottobre, l’apertura di nuovi spazi verdi nel cuore urbano: il Grand Parc de la Plaine du Var e il prolungamento della Promenade du Paillon, segni tangibili di una città che prova a ripensare se stessa.
Il 2025 è stato anche l’anno della crescente consapevolezza dei danni prodotti dai cambiamenti climatici e dall’impatto dell’uomo sull’ambiente, nonostante le resistenze di chi continua a negare una realtà ormai evidente.
Sul fronte sociale ed economico, la diminuzione del potere d’acquisto di salari e pensioni ha eroso certezze, impoverito molte famiglie e alimentato tensioni politiche ed elettorali che preoccupano non solo la Francia, ma l’intera Europa.
A fare da contrappeso, in Costa Azzurra, un turismo ancora in crescita: grandi eventi, spiagge affollate e una diffusa voglia di stare insieme, pur in un contesto che ha visto cambiare abitudini e comportamenti legati al tempo libero.
Alla vigilia di un 2026 che porterà Nizza, come molte altre città francesi, alle elezioni municipali e alla scelta del sindaco che guiderà la città verso gli anni Trenta, restano le immagini. Dodici scatti per raccontare un anno complesso, fatto di contraddizioni, ferite e speranze. Un anno di vita vissuta.
Il racconto che Montecarlonews propone ci porta per mano attraverso i dodici mesi dell’anno che sta chiudendosi e ci spalanca lo sguardo verso il 2026.
Gennaio
Nizza è stata, lo scorso anno, la città più filmata e fotografata della Costa Azzurra. Clicca qui
Febbraio
Carnevale di Nizza. Che la festa cominci! Clicca qui
Marzo
Il futuro dell’ex mercato della Buffa: un nuovo volto per il quartiere Gambetta. Clicca qui
Aprile
Lesbiche, drag queen e voci arabe: il festival queer di Nizza rompe ogni confine. Clicca qui
Maggio
Nizza, sulla Promenade arriva "Alice 2": il nuovo radar mobile contro gli automobilisti indisciplinati. Clicca qui
Giugno
Nizza capitale del mare: al via la conferenza ONU sugli oceani con eventi per tutti. Clicca qui
Luglio
Nice Jazz Festival 2025: un’edizione da record tra musica, inclusione e sostenibilità. Clicca qui
Agosto
Brindisi vietati in riva al mare: in Costa Azzurra l’aperitivo in spiaggia è fuori legge. Clicca qui
Settembre
Nizza: inaugurato il Grand Parc de la Plaine du Var. Clicca qui
Ottobre
Nizza rinasce verde: inaugurata la nuova Promenade du Paillon, il “polmone” della città. Clicca qui
Novembre
Avenue de Suède si rifà il look: più verde e arredi urbani moderni nel cuore di Nizza. Clicca qui
Dicembre
Nizza guida il boom immobiliare francese: prezzi in volo e domanda in crescita. Clicca qui