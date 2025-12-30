Nizza 2025, un anno in dodici scatti

Dodici fotografie per raccontare un anno. Dodici immagini, una per ogni mese, per fissare i momenti, le emozioni e i fatti, grandi e piccoli, che hanno segnato il 2025 di Nizza e della Costa Azzurra.



Nel corso dell’anno abbiamo cercato di restituire, giorno dopo giorno, il ritmo della vita quotidiana: proteste e rivendicazioni, difficoltà e conquiste, momenti di leggerezza e passaggi complessi.

Una cronaca fatta di storie diverse, come accade in ogni città e in ogni villaggio, ma che, riguardate a distanza di tempo, compongono il mosaico di dodici mesi tutt’altro che semplici.



Il 2025 si chiude infatti sotto il peso di un contesto globale segnato da guerre, violenza, intolleranza, razzismo, omofobia e femminicidi, oltre a un’incertezza politica che ha scosso un Paese poco abituato a convivere con instabilità prolungate.

Un clima difficile, che ha colpito in modo particolare le donne, ancora costrette a difendere diritti fondamentali contro fondamentalismi, oscurantismi ideologici e una violenza che troppo spesso degenera in tragedia.



In questo scenario, Nizza ha vissuto anche momenti simbolici di rilievo. Su tutti, l’appuntamento di giugno, quando la città si è trasformata per otto giorni nella capitale mondiale del mare ospitando la Conferenza ONU sugli oceani.

E poi, tra settembre e ottobre, l’apertura di nuovi spazi verdi nel cuore urbano: il Grand Parc de la Plaine du Var e il prolungamento della Promenade du Paillon, segni tangibili di una città che prova a ripensare se stessa.



Il 2025 è stato anche l’anno della crescente consapevolezza dei danni prodotti dai cambiamenti climatici e dall’impatto dell’uomo sull’ambiente, nonostante le resistenze di chi continua a negare una realtà ormai evidente.