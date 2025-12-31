Rientro dei residenti nell’area dell’ex Collège Charles III

Le più recenti relazioni di perizia tecnica, trasmesse al Governo nei giorni scorsi, hanno consentito, in stretto coordinamento con le autorità francesi – in particolare la Prefettura e il Comune di Beausoleil – di autorizzare il ritorno nelle sedi originarie.

Parallelamente, il Governo e i suoi servizi proseguiranno i lavori di consolidamento necessari a garantire in modo duraturo la stabilità del pendio che sovrasta l’edificio. Ad oggi sono già stati installati e attivati sette tiranti, mentre altri tre verranno posati entro la fine della settimana. Saranno inoltre implementate ulteriori misure di monitoraggio continuo per valutare costantemente l’evoluzione della situazione.

Su richiesta del Ministro di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco di Monaco ha predisposto un piano operativo di emergenza e ha consegnato alle persone interessate una scheda informativa contenente le indicazioni da seguire in caso di necessità.

Nel corso della riunione informativa e di confronto tenutasi prima della conclusione del periodo di permanenza in albergo, il Ministro di Stato ha ribadito la costante attenzione del Governo e dei suoi servizi nei confronti della situazione, ringraziando tutte le persone coinvolte per la collaborazione dimostrata nei sei giorni di spostamento temporaneo, elemento determinante per il buon esito dell’operazione.

Per quanto riguarda la ripresa delle attività sportive, associative e ricreative ospitate nell’edificio dell’ex Lycée Technique, il Governo si esprimerà sulla base delle misure che verranno comunicate dopo l’attivazione dei tre tiranti supplementari prevista per questo venerdì.

Infine, considerata la prosecuzione dei lavori di consolidamento ancora necessari sulla parete posteriore dell’ex Collège Charles III (blocchi 1 e 2) e il conseguente impatto sull’area, gli studenti delle scuole superiori, che riprenderanno le lezioni a distanza il prossimo 5 gennaio, non rientreranno nelle aule precedentemente utilizzate. Il Governo sta finalizzando, in collaborazione con tutte le parti interessati, l’allestimento di spazi alternativi su altri siti, al fine di consentire il ritorno alle lezioni in presenza nel più breve tempo possibile.

Si segnala inoltre che avenue de l’Annonciade è stata riaperta integralmente al traffico a partire da martedì 30 dicembre.



