Ad Auron e Isola 2000 l’inverno corre su quattro zampe

Dal 2021 l’offerta invernale delle stazioni di Auron e Isola 2000 si è arricchita di un’attività capace di conquistare grandi e piccoli: le slitte trainate dai cani.

Un’esperienza che unisce il fascino delle grandi distese nordiche alla bellezza delle Alpi Marittime, trasformando una semplice passeggiata sulla neve in un’avventura da ricordare.



Pensata anche per le famiglie con bambini, l’attività propone circuiti di iniziazione della durata di circa quindici minuti, preceduti da un momento introduttivo fondamentale.

In mezz’ora complessiva, i partecipanti vengono accolti dal musher, che presenta i cani, spiega il funzionamento della slitta e illustra le regole di sicurezza. Un approccio graduale che permette di entrare in confidenza con l’ambiente e, soprattutto, con i veri protagonisti dell’esperienza.





Gli husky siberiani e gli Alaskan Malamute si distinguono per indole docile e socievole. Possono essere accarezzati e osservati da vicino, regalando un raro momento di contatto autentico tra uomo e animale.

A guidare la slitta è un musher esperto, spesso legato ai suoi cani da un rapporto costruito nel tempo e allenato durante tutto l’anno.



Ogni razza ha un ruolo preciso: gli husky, agili e velocissimi, aprono la pista e dettano il ritmo; gli Alaskan Malamute, più imponenti e potenti, garantiscono la forza di trazione. Insieme formano una squadra affiatata, capace di muoversi con sorprendente armonia.



Al segnale di partenza, l’energia sprigionata dai cani è immediata e travolgente. La slitta scivola sulla neve lungo il circuito del Riou, offrendo scorci panoramici sulla stazione sciistica e sulle montagne circostanti.

Il ritmo alterna momenti più dinamici a tratti tranquilli, ideali per godersi il paesaggio e scattare fotografie.



Le slitte possono trasportare sei o otto cani a seconda del peso complessivo, permettendo anche a un’intera famiglia di partecipare. Al momento della prenotazione è importante indicare il numero di passeggeri per garantire una corretta organizzazione.



Per affrontare l’esperienza al meglio, è consigliato un abbigliamento caldo e confortevole: sulla slitta si resta fermi e il freddo può farsi sentire. Il percorso, spesso soleggiato, rende utili anche occhiali da sole.



Un’ultima raccomandazione riguarda la convivenza con altri animali: gli Alaskan Malamute, dal temperamento deciso, non sempre tollerano la presenza di altri cani. In caso di incontro lungo il percorso, è sufficiente segnalare la propria presenza al musher, abituato a gestire ogni situazione in sicurezza.



Un’avventura che unisce natura, sport e rispetto degli animali, e che aggiunge un tocco autentico all’inverno sulle Alpi del Sud.





