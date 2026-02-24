Carnevale di Nizza 2026, il gran finale: una settimana da Regina tra fiori e tradizioni (Foto)

Nizza si prepara al gran finale del Carnevale di Nizza 2026. La settimana conclusiva, da martedì 24 febbraio a domenica 1° marzo , chiude l’edizione dedicata al tema “Vive la Reine!”, omaggio alle grandi figure femminili della storia e dell’immaginario collettivo.



Ultimi giorni di festa per quello che è il principale evento invernale della Costa Azzurra e uno dei Carnevali più celebri d’Europa: carri monumentali, battaglie di fiori, spettacoli popolari e appuntamenti diffusi tra Place Masséna e la Promenade des Anglais, nel cuore della città.





Il programma della settimana conclusiva

Martedì 24 febbraio

Corso carnevalesco illuminato

Place Masséna, ore 20

Sfilata serale dei grandi carri allegorici illuminati, tra scenografie spettacolari e musica dal vivo.



Mercoledì 25 febbraio

Bataille de Fleurs

Place Masséna, ore 14.30

La tradizionale battaglia dei fiori, con carri decorati e lanci di composizioni floreali verso il pubblico.



“Nice la Belle” fa il suo Carnevale

Opéra de Nice – Foyer Caballé, | ore 19

Il gruppo folkloristico “Nice la Belle”, che nel 2026 celebra i 70 anni, propone canti del territorio nizzardo. Ingresso libero.



“Catarina Segurana!”

Centre Universitaire Méditerranéen, ore 14

Spettacolo dedicato all’eroina Catherine Ségurane, simbolo della storia locale, in sintonia con il tema “Vive la Reine!”. Una commedia brillante e divulgativa proposta dal Théâtre de La Semeuse con la regia di Frédéric Rey. Ingresso libero.





Giovedì 26 febbraio

Notturna del Villaggio di Carnevale

Promenade du Paillon, square Leclerc, fino alle 22

Apertura serale straordinaria con animazioni e spettacoli per tutte le età.



Venerdì 27 febbraio

Veglioncino dei bambini – Elezione della Piccola Regina e del Re del Carnevale

Stockfish, ore 14

Ritorna la tradizione dei balli mascherati in versione baby. Obbligatorio il costume per partecipare e concorrere all’elezione dei piccoli sovrani. Evento gratuito su iscrizione.



Lou Queernaval

Place Masséna, ore 20

Il primo carnevale gay di Francia, nato nel 2015, anima il centro città con una serata aperta a tutti, organizzata dalla comunità LGBTQIA+ nizzarda con il sostegno del Comune. Gratuito su prenotazione.