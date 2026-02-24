Carnevale di Nizza 2026, il gran finale: una settimana da Regina tra fiori e tradizioni (Foto)

Nizza si prepara al gran finale del Carnevale di Nizza 2026. La settimana conclusiva, da martedì 24 febbraio a domenica 1° marzo, chiude l’edizione dedicata al tema “Vive la Reine!”, omaggio alle grandi figure femminili della storia e dell’immaginario collettivo.
Ultimi giorni di festa per quello che è il principale evento invernale della Costa Azzurra e uno dei Carnevali più celebri d’Europa: carri monumentali, battaglie di fiori, spettacoli popolari e appuntamenti diffusi tra Place Masséna e la Promenade des Anglais, nel cuore della città.
Il programma della settimana conclusiva
Martedì 24 febbraio
Corso carnevalesco illuminato
Place Masséna, ore 20
Sfilata serale dei grandi carri allegorici illuminati, tra scenografie spettacolari e musica dal vivo.
Mercoledì 25 febbraio
Bataille de Fleurs
Place Masséna, ore 14.30
La tradizionale battaglia dei fiori, con carri decorati e lanci di composizioni floreali verso il pubblico.
“Nice la Belle” fa il suo Carnevale
Opéra de Nice – Foyer Caballé, | ore 19
Il gruppo folkloristico “Nice la Belle”, che nel 2026 celebra i 70 anni, propone canti del territorio nizzardo. Ingresso libero.
“Catarina Segurana!”
Centre Universitaire Méditerranéen, ore 14
Spettacolo dedicato all’eroina Catherine Ségurane, simbolo della storia locale, in sintonia con il tema “Vive la Reine!”. Una commedia brillante e divulgativa proposta dal Théâtre de La Semeuse con la regia di Frédéric Rey. Ingresso libero.
Giovedì 26 febbraio
Notturna del Villaggio di Carnevale
Promenade du Paillon, square Leclerc, fino alle 22
Apertura serale straordinaria con animazioni e spettacoli per tutte le età.
Venerdì 27 febbraio
Veglioncino dei bambini – Elezione della Piccola Regina e del Re del Carnevale
Stockfish, ore 14
Ritorna la tradizione dei balli mascherati in versione baby. Obbligatorio il costume per partecipare e concorrere all’elezione dei piccoli sovrani. Evento gratuito su iscrizione.
Lou Queernaval
Place Masséna, ore 20
Il primo carnevale gay di Francia, nato nel 2015, anima il centro città con una serata aperta a tutti, organizzata dalla comunità LGBTQIA+ nizzarda con il sostegno del Comune. Gratuito su prenotazione.
Sabato 28 febbraio
Bataille de Fleurs
Place Masséna, ore 14.30
Corso carnevalesco illuminato
Place Masséna, ore 20.30
Incinerazione del Re e spettacolo pirotecnico
Promenade des Anglais, fronte Opéra Plage, ore 22.30
Il rogo simbolico del Re del Carnevale, seguito dai fuochi d’artificio sul mare, segna l’ultimo grande appuntamento serale dell’edizione 2026.
Domenica 1° marzo
Giornata di chiusura – Il Grande Bagno del Carnevale
Opéra Plage, quai des États-Unis | in mattinata
Tradizionale tuffo collettivo che conclude la manifestazione: partecipanti in costume (da bagno e maschera) per salutare l’edizione 2026 con un gesto festoso e fuori stagione. Partecipazione gratuita con iscrizione sul posto.
Per tutta la settimana finale, il Villaggio del Carnevale resta il cuore pulsante della manifestazione: installazioni artistiche, laboratori creativi, giostre, spettacoli, serate tematiche, collaborazioni con scuole e associazioni locali, concorso di ganses, radio in diretta e la festa conclusiva della Carnavalina.
Ultimi giorni per vivere l’atmosfera che, ogni inverno, trasforma Nizza nella capitale europea della festa tra tradizione, creatività e spettacolo.