Cannes, l’Intelligenza Artificiale “ripara” le strade: già analizzati 175 chilometri di rete viaria

L’Intelligenza Artificiale scende in strada e diventa alleata della manutenzione urbana. Il Comune di Cannes ha avviato le prime campagne di rifacimento del manto stradale basate su un sistema innovativo capace di analizzare in tempo reale lo stato delle carreggiate.

Dopo un anno di sperimentazione, oltre 175 chilometri di rete viaria sono stati monitorati digitalmente, consentendo di individuare buche, asfalti usurati e segnaletica deteriorata.



La tecnologia, installata a bordo di un veicolo comunale, raccoglie e processa dati durante il normale transito sulle strade cittadine.

Le informazioni elaborate permettono agli uffici tecnici di intervenire in modo mirato, stabilendo priorità e urgenze con maggiore precisione rispetto ai metodi tradizionali.



«L’Intelligenza Artificiale ci consente di oggettivare lo stato reale delle strade, gerarchizzare le priorità di intervento e investire ogni euro dove è realmente necessario. È un risparmio di tempo considerevole per i nostri dipendenti», ha dichiarato il sindaco David Lisnard. «Questo approccio garantisce una gestione rigorosa delle risorse pubbliche e rafforza concretamente la sicurezza, il comfort degli spostamenti e il decoro urbano».



Grazie all’analisi in tempo reale, i tecnici possono verificare rapidamente le criticità segnalate, valutare la tipologia di intervento richiesta e programmare le operazioni con maggiore efficienza.

Le squadre comunali, infatti, sono ora concentrate sul controllo delle aree individuate dal sistema e sulla pianificazione dei lavori, con un significativo risparmio di tempo e risorse.



L’iniziativa rientra in un più ampio programma di modernizzazione dei servizi municipali attraverso il ricorso all’IA. Non solo viabilità: anche i settori del verde pubblico, della pulizia urbana e dell’amministrazione generale sono stati dotati di strumenti intelligenti, con personale appositamente formato per un utilizzo efficace e sicuro.



L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è duplice: migliorare la qualità del servizio pubblico e ridurre i costi operativi, intervenendo più rapidamente sul territorio e rispondendo in modo concreto alle esigenze dei cittadini.





