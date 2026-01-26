 / Altre notizie

26 gennaio 2026

La Maison de l’IA cambia volto: nuova identità e spazi immersivi a Sophia Antipolis

Nuovo nome, nuova sede e oltre 30 dimostratori per rendere l’Intelligenza Artificiale sempre più accessibile a cittadini, imprese e istituzioni

La nuova sede della Maison de l'Intelligence Artificielle a Biot

A sei anni dalla sua nascita, la Maison de l’Intelligence Artificielle inaugura una nuova fase e diventa ufficialmente La Maison de l’IA.

Un nome più breve e immediato che accompagna un ampio rinnovamento: nuova sede, nuovi spazi espositivi, nuovi dimostratori, un logo e un’identità grafica completamente ripensati.

Resta invariata la missione: rendere l’Intelligenza Artificiale comprensibile e accessibile al grande pubblico, promuovendo un utilizzo etico e responsabile delle tecnologie.

Nata nell’ambito della politica SMART Deal del Dipartimento delle Alpi Marittime, La Maison de l’IA è un’iniziativa territoriale aperta a cittadini, imprese, studenti e istituzioni.

Ambasciatrice dell’IA nel quadro del piano nazionale “Osez l’IA”, contribuisce alla diffusione della cultura digitale e accompagna aziende e amministrazioni nell’adozione delle soluzioni innovative.

La nuova sede è ospitata nel Pôle Innovation Alpha di Sophia Antipolis, hub di 8.500 metri quadrati gestito dal SYMISA, pensato per mettere in rete ricerca, startup e sviluppo tecnologico. Una collocazione strategica che rafforza il ruolo della struttura come ponte tra innovazione e territorio.

All’interno di oltre 1.000 metri quadrati di spazi espositivi, il pubblico può esplorare nuovi percorsi tematici dedicati a IA e arte, smart territory, sanità digitale e impatto sociale, grazie a 30 dimostratori interattivi e due showroom.

Tra le novità figurano il programma Meta Animated Character, che permette di animare sul grande schermo personaggi creati dall’immaginazione dei visitatori, e la pattumiera intelligente Bin-E, capace di riconoscere e separare automaticamente i rifiuti.

A completare l’offerta, un nuovo spazio immersivo sensoriale, progettato per offrire un’esperienza coinvolgente e rendere l’IA concreta e accessibile anche ai non addetti ai lavori.

Con questo rilancio, La Maison de l’IA rafforza la propria vocazione di centro di divulgazione e sperimentazione, ponendosi come collegamento diretto tra le tecnologie del futuro e i cittadini.


Beppe Tassone

