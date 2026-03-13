Il Laser Game all’Espace Léo Ferré: due giornate di sfide a squadre tra strategia e divertimento

Dopo il successo della prima edizione, il Laser Game torna protagonista all’Espace Léo Ferré con due giornate dedicate alla competizione, alla strategia e al divertimento di squadra. L’iniziativa, nata nell’ambito del Projet Communal Junior, offrirà a partecipanti di tutte le età l’opportunità di mettersi alla prova in un’esperienza coinvolgente e dinamica.

L’evento si svolgerà sabato 14 marzo 2026 dalle 14:00 alle 22:00 e domenica 15 marzo 2026 dalle 14:00 alle 19:00, trasformando lo spazio in un’arena immersiva dove precisione, tattica e spirito di squadra saranno gli elementi chiave della sfida.

Amici, famiglie e gruppi potranno affrontarsi in partite di 15 minuti, all’interno di un ambiente scenografico pensato per rendere l’esperienza ancora più intensa. I partecipanti, equipaggiati con sensori e laser, dovranno collaborare con la propria squadra per accumulare punti e superare gli avversari, in un gioco che combina abilità, coordinazione e strategia.

L’evento è aperto sia ai più giovani sia agli adulti, con tariffe differenziate: 5 euro per partita (15 minuti) per i minori di 18 anni e 10 euro per partita (15 minuti) per gli adulti.

La biglietteria sarà disponibile direttamente sul posto a partire dalle 13:00 nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. Per evitare attese e assicurarsi un posto, è possibile prenotare il proprio turno online sul sito www.mission-era.com oppure scrivendo all’indirizzo contact@missionera.com, Espace Léo Ferré- www.mairie.mc

Con il ritorno del Laser Game, l’Espace Léo Ferré si prepara ancora una volta ad accogliere un evento che unisce sport, gioco e socialità, offrendo a giovani e adulti un’occasione originale per condividere un’esperienza divertente e adrenalinica.