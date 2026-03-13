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Altre notizie | 13 marzo 2026, 13:00

Il Laser Game all’Espace Léo Ferré: due giornate di sfide a squadre tra strategia e divertimento

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 l’Espace Léo Ferré ospita la nuova edizione dell’evento nato dal Projet Communal Junior: partite immersive di 15 minuti aperte a giovani e adulti.

Il Laser Game torna all’Espace Léo Ferré

Il Laser Game torna all’Espace Léo Ferré

Dopo il successo della prima edizione, il Laser Game torna protagonista all’Espace Léo Ferré con due giornate dedicate alla competizione, alla strategia e al divertimento di squadra. L’iniziativa, nata nell’ambito del Projet Communal Junior, offrirà a partecipanti di tutte le età l’opportunità di mettersi alla prova in un’esperienza coinvolgente e dinamica.

L’evento si svolgerà sabato 14 marzo 2026 dalle 14:00 alle 22:00 e domenica 15 marzo 2026 dalle 14:00 alle 19:00, trasformando lo spazio in un’arena immersiva dove precisione, tattica e spirito di squadra saranno gli elementi chiave della sfida.

Amici, famiglie e gruppi potranno affrontarsi in partite di 15 minuti, all’interno di un ambiente scenografico pensato per rendere l’esperienza ancora più intensa. I partecipanti, equipaggiati con sensori e laser, dovranno collaborare con la propria squadra per accumulare punti e superare gli avversari, in un gioco che combina abilità, coordinazione e strategia.

L’evento è aperto sia ai più giovani sia agli adulti, con tariffe differenziate: 5 euro per partita (15 minuti) per i minori di 18 anni e 10 euro per partita (15 minuti) per gli adulti.

La biglietteria sarà disponibile direttamente sul posto a partire dalle 13:00 nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo 2026. Per evitare attese e assicurarsi un posto, è possibile prenotare il proprio turno online sul sito  www.mission-era.com oppure scrivendo all’indirizzo contact@missionera.com, Espace Léo Ferré- www.mairie.mc

Con il ritorno del Laser Game, l’Espace Léo Ferré si prepara ancora una volta ad accogliere un evento che unisce sport, gioco e socialità, offrendo a giovani e adulti un’occasione originale per condividere un’esperienza divertente e adrenalinica.

Redazione

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