Oggi a Monaco: un viaggio spirituale attraverso l’arte

Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, dalle 19:30 alle 21:30, l’Agora della Maison diocésaine (18 rue Bellevue) ospita “Expérience spirituelle à travers l’art”, un’esperienza unica che unisce arte, riflessione biblica e preghiera.

L’incontro invita i partecipanti a soffermarsi su dettagli significativi di opere d’arte, antiche e contemporanee, e a condividerne le proprie visioni in un clima di dialogo e ascolto. Ogni momento di condivisione si conclude con una preghiera guidata da Monsignor René Giuliano o dal Padre Réginald Desplanques, insieme a Montserrat Blazquez e Livia Ruspoli.

L’iniziativa è aperta a tutti: non servono conoscenze artistiche o storiche. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione fino a esaurimento posti. Per prenotazioni, contattare Montserrat Blazquez via WhatsApp al +33 667730760 o scrivere a lruspoli@diocese.mc. L’accesso è facilitato da parcheggi vicini (Gare o Novotel) e dall’ascensore pubblico in rue Princesse Charlotte.

Un’occasione straordinaria per vivere l’arte come esperienza spirituale condivisa, da non perdere.

https://diocese.mc/evenement/experience-spirituelle-a-travers-lart-6