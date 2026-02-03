Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di febbraio (Foto)

Anche nel mese di febbraio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.
Gli imperdibili
Mona dans tous ses États. Fino al 28 marzo 2026. Médiathèque Albert Camus - Antibes
Info su ma-mediatheque.net. Un’avventura collettiva, poetica e plastica guidata da Dominique Prévost: un legno inciso dal respiro antico che mani di oggi trasformano in un nuovo sussurro.
Scoperto in un mercatino dell’usato, questo antico legno inciso da un artista sconosciuto appresenta una maternità.
Ci offre il suo tenero passato di Madonna per reincarnarsi, animato da nuove mani e nuovi mezzi. «Mona in tutte le sue forme» ci propone così una grande varietà di interpretazioni
aperte a tutte le immaginazioni.
Conferenza «Espressione di un’impressione» a cura di Dominique Prévost venerdì 13 febbraio alle ore 18.
Les professeurs en scène - Il 7 febbraio - Conservatoire de musique et d'art dramatique - Antibes
Programma completo su antibesjuanlespins.com. Biglietti disponibili alle biglietterie degli uffici turistici di Antibes e Juan-les-Pins o online.
Questo festival è una vetrina eccezionale per scoprire le molteplici sfaccettature della musica.
Dal repertorio classico alle esplorazioni contemporanee, avrete l’opportunità di apprezzare concerti di musica da camera, duetti sorprendenti, formazioni inedite e performance jazz che fanno viaggiare l’immaginazione.
Il programma della serata: classico e jazz.
Diversi
- Le mattinate professionali della Città dei Mestieri – 3 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes
- Libri coccola dal 3 al 14 febbraio – Mediateche de la Casa
- Ciclo cinema 20 anni – L’età di tutte le possibilità – 6 febbraio – Mediateca des Semboules – Antibes
- Orientamento e mestieri del digitale – 7 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes
- Conferenza Rotary Club – 9 febbraio – Sala delle Associazioni – Antibes
- Amori e follie – 14 gennaio – Mediateca Albert Camus – Antibes
- Stage di San Valentino – dal 16 al 20 febbraio – Théâtre Antibéa – Antibes
- Lotto del Rotary Club – 21 febbraio – Espace du Fort Carré – Antibes
- Incontro con Julia Sintzen – 21 febbraio – Mediateca Albert Camus – Antibes
- La mia casa fa il broncio – fino al 21 febbraio – Mediateca des Semboules – Antibes
Teatro
Antibéa Théâtre : 15 rue Georges Clémenceau – Antibes
- L’avaro – 1 e 8 febbraio alle 16:00 e 6 e 7 febbraio alle 20:30
- Improvvisazione – 22 febbraio alle 20:30
- Tradimenti – 13, 14, 15, 20, 21 e 22 febbraio alle 20:30
- Il principe senza riso – 17 febbraio alle 15:00
- Piccolo coccodrillo – 24 febbraio alle 15:00
- Bérénice – 27 e 28 febbraio alle 20:30
Théâtre le Tribunal : 5 place Amiral Barnaud – Antibes
- È solo per dire! – 5, 6 e 7 febbraio alle 20:30
- Senza nascondersi – 12, 13 e 14 febbraio alle 20:30
- Bella bourrine – 19, 20 e 21 febbraio alle 20:30
- Nel cuore dell’oceano – 21 e 22 febbraio alle 15:00
- François Guédon parte in campagna – 26, 27 e 28 febbraio alle 20:30
Anthéa Antipolis : 260 avenue Jules Grec – Antibes
- 1984 – 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13 e 14 febbraio dalle 20:30 alle 21:00
- Il prezzo – 3 e 4 febbraio alle 20:30
- Negli occhi di Monet – 6, 7 e 8 febbraio alle 20:30
- Un giretto in due – 10 febbraio alle 20:00
- Ho detto sì! – 12 e 13 febbraio dalle 20:00 alle 20:30
Le mostre
- Paradossi – fino al 7 febbraio – Bd d’Aguillon – Antibes
- Frammenti di Antibes – fino al 20 febbraio – Archivio municipale – Antibes
- Transartcafé: storia di un luogo, 20 anni – fino al 28 febbraio – 6 Rue Dr Rostan – Antibes
- L’oggetto del momento: la tavoletta di piombo di Antipolis – fino al 1° marzo – Museo di Archeologia – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese - Il 5, 13, 20 & 27 febbraio ore 10h.
- Juan les Pins, dalla Belle Époque agli anni folli – Il 16 febbraio alle ore 10
- Antibes Street Art – L’11 e 25 febbraio ore 14
- San Valentino alla Villa Eilenroc – Il 14 febbraio alle 14
Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.