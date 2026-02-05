Rando Spi, un cammino tra natura, spiritualità e fraternità nell’entroterra nizzardo

Sabato 28 febbraio: giornata di escursione e riflessione con partenza da Fontvieille e meta alla Chapelle Sainte-Marguerite di Le Broc.

Una giornata all’insegna della convivialità, della fraternità e della spiritualità, immersi nella bellezza dell’entroterra nizzardo. È questo lo spirito di Rando Spi, l’iniziativa in programma sabato 28 febbraio 2026, promossa come momento di condivisione e cammino interiore attraverso una facile escursione nella natura.

L’itinerario prevede una passeggiata accessibile, con un dislivello di circa 250 metri, che condurrà i partecipanti fino alla Chapelle Sainte-Marguerite, a Le Broc, offrendo l’occasione di contemplare insieme le meraviglie del Creato. La giornata sarà scandita non solo dal cammino, ma anche da momenti di riflessione, preghiera e scambio fraterno, in un clima di semplicità e ascolto.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso la piazza della Chiesa Saint-Nicolas di Fontvieille, da dove partirà il gruppo. Per chi ne avesse necessità, è previsto il covoiturage, così da facilitare la partecipazione anche a chi non dispone di un mezzo proprio. Il rientro a Monaco è previsto intorno alle ore 17.00.

Ai partecipanti si raccomanda di munirsi di pranzo al sacco, acqua in quantità sufficiente, scarpe da trekking, abbigliamento caldo e impermeabile; i bastoncini da escursionismo sono facoltativi, ma consigliati.

La partecipazione è subordinata a iscrizione obbligatoria, da effettuarsi entro giovedì 19 febbraio, inviando una e-mail all’indirizzo randospi@diocese.mc oppure contattando i numeri 06 78 71 34 43 o 06 64 48 80 55.

Al momento dell’iscrizione è necessario indicare nome, cognome, numero di partecipanti, numero di telefono cellulare (obbligatorio) e indirizzo e-mail, specificando inoltre se si necessita di un passaggio o se si dispone di un’auto, indicando il numero di posti disponibili.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione potrà essere annullata.

https://diocese.mc/evenement/rando-spi



