MEB: Monaco - Zurigo, un nuovo approccio collegiale di successo

Una settimana dopo la sua prima visita a Davos, il Monaco Economic Board (MEB) continua i suoi sforzi per rafforzare i legami economici tra il Principato e la Confederazione elvetica. In questa prospettiva, Guillaume Rose, Direttore generale esecutivo, e Justin Highman, Vice Direttore generale, si sono recati a Zurigo dal 28 al 30 gennaio.

L'obiettivo principale di questo viaggio era quello di identificare nuove opportunità commerciali e rafforzare le relazioni strategiche con i principali attori e controparti economiche della regione. Questi scambi mirano a porre le basi per una prima missione economica in Svizzera e in particolare su Zurigo e la sua regione nei prossimi mesi.

Guillaume Rose e Justin Highman sono stati ricevuti in primo luogo dalla signora Claire Louis, Vice Direttrice e Responsabile dell'ufficio di Zurigo della Camera di Commercio e d'Industria Francia-Svizzera. Questo organismo raggruppa oltre 1'000 imprese svizzere e francesi, che rappresentano una rete di 3'000 contatti commerciali. Un partner strategico per il MEB nei suoi progetti di cooperazione economica.

Tra gli altri incontri chiave, il team del MEB è stato accolto dal Sig. Raphaël Tschanz, Direttore della Camera di Commercio di Zurigo, per esplorare le linee di sviluppo bilaterali. Un attore regionale imprescindibile, molto impegnato nell'attrattiva della capitale economica elvetica.

Infine, Laurin Brüninger, Global Consultant Investment Promotion presso Switzerland Global Enterprise, ha condiviso la sua esperienza sull'attrattività economica della Svizzera, mettendo in luce i settori portanti per gli imprenditori monegaschi e le opportunità di investimenti esteri.

Swiss Global Entreprise è l'organizzazione ufficiale svizzera incaricata della promozione delle esportazioni e della piazza economica. Questa entità può anche fungere da intermediario per le imprese del MEB che cercano partner e distributori svizzeri. Questa missione di ricognizione ha incluso una dimensione culturale.

Il MEB e i suoi potenziali clienti e partner hanno assistito alla magnifica rappresentazione di Romeo e Giulietta di Jean-Christophe Maillot da parte dei Balletti di Monte Carlo. Un evento di prestigio che ha riunito più di venti ospiti provenienti dalle reti dell'Ambasciata di Monaco in Svizzera, del Consolato di Monaco in Svizzera, di Monaco Private Label e del MEB.

Il Monaco Economic Board ribadisce così il suo impegno a promuovere gli interessi economici del Principato a livello internazionale nella prospettiva di farne beneficiare i suoi aderenti nel prossimo futuro.