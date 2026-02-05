World Nutella Day: un’icona raccontata con l’arte manga di Manuela Fissore

Dal vasetto al disegno manga. Così l’artista braidese Manuela Fissore celebra il World Nutella Day in calendario proprio oggi, 5 febbraio.

Correva il 20 aprile 1964, quando il primo vasetto di Nutella usciva dall’azienda Ferrero di Alba; da allora ha fatto il giro del mondo. Il nome nasce dalla fusione di Nut (nocciola in inglese) ed ella (suffisso italiano). Che straordinaria invenzione!

Il World Nutella Day venne istituito il 5 febbraio 2007 da una ragazza italo-americana: Sara Rosso. La food blogger fu conquistata dalla deliziosa crema a tal punto da pensare di dedicarle una giornata di festa.

L’ispirazione di Sara, unita al successo globale della Nutella, conquistò subito larghi consensi. I fan iniziarono a celebrare la Nutella con immagini e post sui social media: è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno planetario.

La storia della festa si evolve: nel 2015 Sara ha trasferito il World Nutella Day a Ferrero per aiutare questa ricorrenza a crescere ancora di più. E così ogni anno si ripete il goloso rituale, che ci porta a svuotare gli scaffali del supermercato. D’altronde, ce lo chiediamo un po’ tutti: che mondo sarebbe senza Nutella?