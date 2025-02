World Nutella Day 2025 celebrato con arte dalla disegnatrice braidese Manuela Fissore

Possiamo urlarlo ai quattro venti: oggi è il Nutella day. Da nord a sud, in lungo e in largo, il 5 febbraio è un giorno che accomuna tutti i golosi. Narra una della leggende nate attorno a questa leccornia che a tentare Eva fu proprio lei: la Nutella.

E quando l’arte incontra gli zuccheri della prelibatezza Ferrero, non ce n’è per nessuno. La disegnatrice di Bra (Cuneo) Manuela Fissore ha realizzato una tavola che vi farà tremare l’indice glicemico. È il desiderio di tutti: coccolarsi sul divano con un barattolo di Nutella da 1 kg. Ma se uno ha proprio voglia di esagerare, c’è quello in formato XXL in cui farci direttamente il bagno.

A farcela amare così tanto è quel gusto unico che regala una vera e propria gioia al palato. Non solo: è un prodotto che spesso ci rimanda a merende con gli amici, a feste spensierate.

Nutella continua ad essere ricercata sugli scaffali del supermercato, perché crea una sana dipendenza.

Correva il 20 aprile 1964, il primo vasetto di Nutella usciva dalla fabbrica Ferrero di Alba; da allora ha fatto il giro per il mondo. Il nome nasce dalla fusione di Nut, nocciola in inglese, ed ella, suffisso italiano. Che straordinaria invenzione! Nel 2021 la Zecca dello Stato ha celebrato il 75° anniversario della nascita dell’azienda Ferrero con una serie argentata da 125,00 euro andata a ruba e, quindi, esaurita.

Il World Nutella Day è una ricorrenza istituita il 5 febbraio 2007 da una ragazza italo-americana: Sara Rosso. La food blogger è stata conquistata dalla golosa crema a tal punto da pensare di dedicarle una giornata di festa. L’ispirazione di Sara Rosso, unita al successo globale della Nutella, ha conquistato larghi consensi. I fan hanno iniziato a celebrare Nutella con immagini e post sui social media: è così che il World Nutella Day è diventato un fenomeno mondiale.

La storia della festa si evolve: nel 2015 Sara Rosso ha trasferito il World Nutella Day a Ferrero per aiutare questa festa a vivere e crescere negli anni a venire; e così che ogni anno si ripete il goloso rituale.

Come si festeggia il World Nutella Day? Si parte dalla crema di nocciola, si prosegue con la fantasia; idee di ricette da gustare soli o in compagnia, comunque da condividere sui social per far venire l’acquolina in bocca.

Ora tutti gli appassionati della Nutella sono avvisati: mano al vasetto e senza sensi di colpa. Tanto la dieta inizia sempre il lunedì.