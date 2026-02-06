«Claviers & Voix»: un viaggio musicale nel mondo di Bach al Théâtre des Variétés

Giovedì 12 febbraio 2026, a partire dalle 18:30, il Théâtre des Variétés ospiterà la serata «Claviers & Voix», promossa dall’Académie Rainier III. L’evento propone un’immersione nell’intimità musicale e nella vita di Jean-Sébastien Bach, raccontata attraverso il punto di vista della moglie del celebre compositore.

Il concerto fonde le voci agli strumenti, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente che unisce tecnica e emozione, tra narrazione e musica dal vivo. La durata prevista è di circa un’ora, permettendo agli spettatori di vivere un momento culturale intenso e raffinato.

La serata è gratuita e aperta al pubblico, previa prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale:

https://www.academierainier3.mc/en

Un’occasione unica per scoprire Bach in una prospettiva originale e partecipare a un evento che celebra la musica classica in tutta la sua profondità e bellezza.

Informazioni pratiche:

Evento: Soirée «Claviers & Voix»

Luogo: Théâtre des Variétés, Monaco

Data e ora: Giovedì 12 febbraio 2026, ore 18:30

Durata: circa 1 ora

Ingresso: gratuito, su prenotazione



