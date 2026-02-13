Partecipa a Le Citron Givré, la corsa solidale della 92ª Fête du Citron

Il Comune di Mentone, in collaborazione con l’associazione Menton Marathon, è lieto di annunciare la seconda edizione della corsa caritativa “Le Citron Givré”, che si svolgerà sabato 21 febbraio 2026 dalle 10:30 alle 12:30 sull’Esplanade des Sablettes di Mentone, nell’ambito della 92ª Fête du Citron®.

La Fête du Citron®, manifestazione di fama internazionale che si tiene ogni anno celebra la cultura degli agrumi con parate di carri decorati, esposizioni nei Jardins Biovès, mercatini artigianali e spettacoli — attirando oltre 250.000 visitatori ogni edizione.

Sport, festa e solidarietà

“Le Citron Givré” è una corsa di 5 km aperta a corridori, famiglie e amici, creata per unire lo sport e la convivialità con un significativo impegno sociale. I partecipanti, oltre a vivere un’esperienza sportiva e festiva, sono incoraggiati a correre in costume, aggiungendo un tocco di creatività e colore lungo il percorso.

Dettagli tecnici dell’evento

Data: Sabato 21 febbraio 2026

Orario: Partenza alle 10:30 — Arrivo e cerimonia di premiazione alle 12:00

Luogo: Esplanade des Sablettes, Mentone (partenza e arrivo)

Percorso: Una circuito di 2,5 km ripetuto due volte, che attraversa l’Esplanade des Sablettes, il Stade Rondelli e il Vieux‑Port di Mentone.

Quota di partecipazione: €15, tariffa unica

Causa solidale e beneficiari

Tutti i proventi delle iscrizioni saranno devoluti all’associazione SOS Grand Bleu, attiva da oltre 35 anni nella protezione dell’ambiente marino e nella conservazione dei delfini e delle balene nel Mar Mediterraneo.

L’associazione conduce campagne di sensibilizzazione, operazioni di pulizia dei fondali marini, e programmi educativi per giovani, promuovendo una presa di coscienza duratura sui temi della biodiversità marina. Membri di SOS Grand Bleu saranno presenti il giorno della corsa per incontrare il pubblico, rispondere alle domande e illustrare le loro attività.

Partecipazione e registrazioni

Le iscrizioni alla corsa sono aperte e gestite tramite la piattaforma Timing Zone. La quota comprende il pettorale e l’accesso alle attività correlate nell’ambito della corsa.

Per ulteriori informazioni sulla Fête du Citron® 2026 e il programma completo delle manifestazioni, visita il sito ufficiale della manifestazione.

https://www.menton.fr/

