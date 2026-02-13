Atelier Biscuit: tra biscotti e profumo di agrumi

Nell’ambito della 92ª Fête du Citron®, il Palais de l'Europe accoglie tutti gli appassionati di dolci per l’Atelier Biscuit: Initiation au Glaçage, un laboratorio dedicato all’arte di decorare i biscotti sablés.

I partecipanti, dai 5 anni in su, potranno seguire una sessione guidata al Salon Monaco (2° piano), imparando le tecniche base del glaçage, il celebre metodo di decorazione dei biscotti sablés. Ogni partecipante decorerà i propri biscotti con colori e motivi personalizzati, vivendo un’esperienza creativa e divertente.

L’atelier si svolge dal 14 febbraio al 28 febbraio 2026, dalle 14:00 alle 15:00. Il costo di partecipazione è di 26 € a persona.

“Questo laboratorio è pensato per unire apprendimento e divertimento, offrendo un momento di creatività e condivisione per famiglie e appassionati di pasticceria”, spiegano gli organizzatori. L’iniziativa include anche l’accesso al Salon des Orchidées e al Jardin d’Hiver del Palais de l’Europe, completando l’esperienza con un’atmosfera unica e raffinata.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 08 92 43 88 88. I posti sono limitati e si consiglia la prenotazione anticipata.