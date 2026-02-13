Il prossimo sabato a Mentone: Anne Roumanoff e il suo spettacolo L’expérience de la vie

Il prossimo sabato, 21 febbraio, il Théâtre Francis Palmero di Mentone ospiterà uno spettacolo imperdibile: Anne Roumanoff – L’expérience de la vie, un one–woman show della celebre comica francese.

In L’expérience de la vie, Anne Roumanoff riflette con ironia e leggerezza sul senso dell’esperienza: cosa significa essere una donna d’esperienza e cosa significa continuare a sperimentare nella vita di tutti i giorni? Attraverso scenette esilaranti e osservazioni taglienti sulla società contemporanea, la comica invita il pubblico a ridere e a riflettere sulle trasformazioni dei tempi moderni, dalle relazioni alla tecnologia, dal linguaggio ai comportamenti quotidiani.

Orari e biglietti:

Ore: 20:30 – 22:00

Adulti: 26 € / 36 €

Bambini (fino a 11 anni): 21 € / 31 €

I posti sono distribuiti su più settori della sala, per offrire una visione ottimale dello spettacolo a tutti i partecipanti.

Informazioni e prenotazioni:

Telefono: 04 83 93 70 32

Théâtre Francis Palmero, Palais de l’Europe, 8 avenue Boyer, Mentone

Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo unico, dove esperienza, comicità e introspezione si incontrano sul palco in un mix divertente!

