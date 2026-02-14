Nuova campagna di rifacimento degli asfalti nel Principato

Nell’ambito delle prossime competizioni automobilistiche e ciclistiche in Principato, la Direzione dell’Aménagement Urbain (DAU) realizzerà una campagna di rifacimento degli asfalti dal 16 febbraio al 19 marzo 2026, al fine di garantire la qualità e la sicurezza della rete stradale.

Questa campagna, più estesa rispetto alle precedenti, si inserisce nella preparazione del Gran Premio di Monaco, come ogni anno, nonché nell’accoglienza straordinaria della Vuelta, gara ciclistica internazionale.

Per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione, i lavori si svolgeranno esclusivamente di notte e saranno segnalati con cartellonistica appropriata. Saranno previste chiusure temporanee di corsie e restrizioni di sosta, con informazioni specifiche rivolte ai residenti.

I servizi di emergenza e la Polizia potranno circolare in tutte le aree in caso di necessità, e i percorsi pedonali saranno mantenuti e segnalati per tutta la durata dei lavori.

Le linee di autobus interessate saranno deviate a partire dalle 20:00, con comunicazioni diffuse dalla Compagnie des Autobus de Monaco. Gli utenti dei parcheggi coinvolti potranno, su richiesta, usufruire di posteggi temporanei nei parcheggi vicini.

Sebbene questi lavori possano comportare disagi temporanei, il loro obiettivo è mantenere una rete stradale efficiente e durevole, a beneficio di tutti gli utenti.

Calendario degli interventi e dettagli delle perturbazioni (zone localizzate sugli assi indicati):

Settimana del 16 febbraio (Monaco-Ville)

Avenue de la Porte Neuve – notti dal 16 al 20 febbraio

Circolazione vietata e chiusura del parcheggio della Visitation nelle notti del 16‑17 e 19‑20 febbraio dalle 21:00 alle 6:00

Circolazione alternata con possibili attese nelle notti del 17‑19 febbraio dalle 20:00 alle 6:00

Avenue Saint-Martin – notte del 16‑17 febbraio

Circolazione mantenuta per l’accesso ai parcheggi privati

Settimana del 23 febbraio

Rond-point Marquet – notte del 23‑24 febbraio

Circolazione vietata dalle 20:00 alle 6:00 e divieto di sosta dalle 16:00 alle 6:00

Chiusura dell’ingresso del parcheggio dello Stade Louis II

Tunnel Marquet aperto (esclusi mezzi pesanti)

Parcheggi del Porto di Cap-d’Ail e delle Abeilles accessibili

Iată traducerea completă și corectă în limba italiană a secțiunii pe care mi-ai trimis-o:

Interventi previsti e dettagli delle perturbazioni (continuazione)

Ingresso su Boulevard Albert Ier – notte dal 23 al 24 febbraio

Chiusura dell’accesso al Boulevard Albert Ier dal Quai Antoine Ier dalle 20:00 alle 6:00

Avenue J.F. Kennedy – notte dal 24 al 25 febbraio

Circolazione vietata dalle 20:00 alle 6:00

Boulevard Albert Ier e Place Sainte-Dévote – notti dal 24 al 26 febbraio

Circolazione vietata dalle 20:00 alle 6:00 e divieto di sosta dalle 16:00 alle 6:00

Chiusura del parcheggio Sainte-Dévote dalle 20:00 alle 6:00

Rond-point du Portier – notti dal 25 al 27 febbraio

Circolazione vietata dalle 20:00 alle 6:00 e divieto di sosta dalle 16:00 alle 6:00

Chiusura dei parcheggi Portier e Grimaldi Forum dalle 19:30 alle 6:00

Accesso al parcheggio Louis II mantenuto

Settimana del 2 marzo

Avenue du Port, Avenue des Guelfes e Avenue des Castelans – notte dal 2 al 3 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Quai Antoine Ier – notti dal 2 al 4 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Boulevard du Jardin Exotique – notte dal 3 al 4 marzo

Circolazione alternata e divieto di sosta dalle 20:00 alle 6:00

Tunnel Rocher Antoine Ier e Avenue Albert II – notte dal 4 al 5 marzo

Circolazione vietata dalle 20:00 alle 6:00

Chiusura dell’uscita del parcheggio Carrefour verso Boulevard Albert II (direzione Fontvieille → Albert Ier)

Settore Portier – notti dal 4 al 6 marzo

Circolazione vietata dalle 20:00 alle 6:00 e divieto di sosta dalle 16:00 alle 6:00

Chiusura dei parcheggi Portier e Louis II dalle 19:30 alle 6:00

Parcheggio Grimaldi accessibile solo a veicoli leggeri dalle 20:00 alle 6:00

Settimana del 9 marzo

Rond-point de la Madone – notte dal 9 al 10 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 21:30 alle 6:00

Uscita dal parcheggio Saint-Laurent solo tramite Boulevard de Grande-Bretagne

Uscita dal parcheggio Saint-Charles solo tramite Boulevard de France

Quai Jean-Charles Rey – notti dal 9 al 12 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Boulevard d’Italie – notte dal 10 al 11 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Place des Moulins – notte dal 11 al 12 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Entrata e uscita del parcheggio des Moulins solo da Avenue de Grande-Bretagne

Rue Révérend Père Louis Frolla e Rue de l’Annonciade – notte dal 12 al 13 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Chiusura del parcheggio de l’Annonciade dalle 20:00 alle 6:00

Settimana del 16 marzo

Ingresso su Boulevard Albert Ier – notte dal 16 al 17 marzo

Chiusura dell’accesso al Boulevard Albert Ier dal Quai Antoine Ier dalle 20:00 alle 6:00

Avenue des Citronniers – notte dal 17 al 18 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00

Chiusura del parcheggio Métropole dalle 20:00 alle 6:00

Avenue Princesse Grace – notte dal 18 al 19 marzo

Circolazione e sosta vietate dalle 20:00 alle 6:00



