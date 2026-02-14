Oggi è la giornata dedicata a chi ama: a chi ha accanto un lui o una lei, e anche a chi, chiuso nel ricordo, porterà un fiore a chi non c’è più.
È la festa dei sentimenti sinceri, di chi sa dare e ricevere amore, senza distinzione di genere.
A chi festeggerà con il proprio partner, a chi telefonerà a chi è lontano, a chi sussurrerà un “Ti amo” o a chi poserà un fiore sulla tomba di chi ha amato: a tutti loro Montecarlonews dedica questo piccolo omaggio, catturato tra i profumi e i colori dei mazzi di fiori del mercato di Cours Saleya, nel cuore del Vieux Nice.
14 febbraio 2026
Cuori in fiore: auguri a chi ama
Montecarlonews celebra la festa degli innamorati tra rose e sorrisi del Vieux Nice
