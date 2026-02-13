Centro Commerciale di Fontvieille: sostituzione dei tappeti mobili del parcheggio, lavori dal 16 febbraio

Prosegue il programma di modernizzazione del Centro Commerciale di Fontvieille. Il Governo ha annunciato l’avvio dei lavori di sostituzione dei tappeti mobili che collegano i due livelli del parcheggio, un intervento ritenuto essenziale per migliorare comfort e sicurezza degli utenti.

A seguito di una gara d’appalto è stata selezionata una società specializzata incaricata di realizzare l’operazione. L’organizzazione del cantiere prevede interventi successivi sui diversi impianti, così da mantenere sempre almeno un flusso di circolazione attivo.

L’inizio dei lavori è fissato per il 16 febbraio. Per tutta la durata del cantiere sarà mantenuto il senso di salita, facilitando l’accesso ai negozi e all’ipermercato. Inoltre saranno predisposti punti di distribuzione dei carrelli in prossimità degli ascensori nel parcheggio — lato servizi igienici pubblici — oltre che in altri punti strategici individuati.

Il pubblico è invitato a utilizzare gli ascensori per gli spostamenti tra i livelli, in particolare in discesa. Le disposizioni sono state concordate tra il gestore del centro commerciale e i responsabili dell’ipermercato, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi.

L’intervento rientra in un quadro più ampio: il Governo prosegue infatti la riqualificazione del sito attraverso un programma di modernizzazione estetica che si svilupperà nel corso dell’anno, in attesa dei futuri lavori di ristrutturazione complessiva.

Con queste opere si punta a migliorare in modo duraturo le condizioni di accoglienza del pubblico. Il Governo ringrazia infine gli utenti per la comprensione e la collaborazione durante questo periodo di transizione.