Altre notizie | 13 febbraio 2026, 12:00

Il Governo del Principato di Monaco rinnova gouv.mc: nuovo portale più chiaro, accessibile e internazionale

Oltre un milione di visite l’anno: la nuova piattaforma digitale migliora l’orientamento degli utenti e valorizza l’azione pubblica del Principato di Monaco.

La nuova interfaccia del sito governativo gouv.mc

Il portale ufficiale del Governo monegasco entra in una nuova fase evolutiva. Il sito istituzionale gouv.mc è stato completamente riprogettato per offrire un’esperienza di consultazione più semplice, intuitiva e accessibile, rispondendo alle esigenze di cittadini, professionisti e utenti internazionali interessati alla realtà amministrativa del Principato.

Ogni anno la piattaforma registra oltre un milione di visite provenienti da più di 190 Paesi e circa 1,8 milioni di pagine visualizzate. Si tratta di un punto di riferimento essenziale per l’informazione istituzionale: attraverso il sito vengono effettuati oltre 40.000 download di pubblicazioni ufficiali e più di 200.000 reindirizzamenti verso portali partner, confermando il ruolo centrale del portale nell’ecosistema digitale dell’amministrazione monegasca, oggi composto da oltre 80 servizi online.

Il progetto è stato coordinato dalla Délégation Interministérielle de la Transition Numérique in collaborazione con i Dipartimenti ministeriali e i servizi dello Stato, seguendo una logica di miglioramento continuo orientata all’utente.

La nuova versione del sito introduce un’interfaccia completamente ridisegnata e ottimizzata per tutti i dispositivi — computer, smartphone e tablet — oltre a una versione integrale in lingua inglese pensata per il pubblico internazionale. L’architettura dei contenuti è stata semplificata e aggiornata, consentendo un accesso più chiaro alle informazioni su organizzazione, competenze e attività governative, con maggiore visibilità alle iniziative e alle notizie legate all’azione pubblica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sezione “Histoire et Patrimoine”, arricchita per valorizzare le iniziative culturali realizzate negli ultimi anni e rafforzare la conoscenza della cultura monegasca.

Con questo rinnovamento digitale il Governo ribadisce la volontà di offrire un’informazione istituzionale trasparente, completa e di qualità, in linea con la strategia di modernizzazione dei servizi pubblici e con l’evoluzione delle modalità di accesso dei cittadini all’amministrazione.

Redazione

