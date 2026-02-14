San Valentino a Monaco: amore, musica e sapori per una serata indimenticabile

Monaco si prepara a vivere un San Valentino senza precedenti. Sabato 14 febbraio 2026, la città diventa il palcoscenico ideale per celebrare l’amore e l’amicizia.

Al Buddha-Bar Monte-Carlo, gli ospiti saranno trasportati in un viaggio sensoriale verso l’Oriente, tra fusion culinaria e set dei migliori DJ. Una serata all’insegna del gusto e del ritmo, per ballare e festeggiare in coppia o con gli amici. Il menu è à la carte e la prenotazione è consigliata. Info e prenotazioni: +377 98 06 19 19.

Per chi desidera vivere un’esperienza romantica in un contesto elegante e storico, la Salle Belle Époque dell’Hôtel Hermitage offre un menu di quattro portate con cocktail di benvenuto e mezza bottiglia di Champagne a persona. La serata prevede servizio voiturier e animazione musicale, per prolungare il fascino dell’amore fino a tarda sera. Tariffa: 230€ a persona. Info e prenotazioni: +377 98 06 95 95.

Il New Moods propone un viaggio musicale negli anni ‘70 con i Tree Gees, gruppo tributo ai Bee Gees. Gli spettacoli del 13 e 14 febbraio assicurano una serata memorabile, ricca di ritmo e nostalgia, con tariffe a partire da 65€ a persona. Info e prenotazioni: +377 98 06 20 08.

Per chi cerca un San Valentino più esotico e divertente, Amazónico Monte-Carlo vi aspetta nella sua atmosfera vivace, tra sapori unici e musica che fa muovere. Menu à la carte, prenotazione consigliata. Info e prenotazioni: +377 98 06 14 14.



https://www.montecarlosbm.com/fr/agenda/saint-valentin-festive-monaco

A Monaco, San Valentino si celebra in modo speciale e divertente, per una serata che resterà nel cuore!



