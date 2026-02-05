Superyacht Chef Competition 2026: a Monaco la sfida dei migliori chef a bordo

Lo Yacht Club di Monaco, attraverso il suo centro di formazione La Belle Classe Academy, organizza la settima edizione della Superyacht Chef Competition, che si terrà giovedì 2 aprile 2026, con il supporto di Bluewater.L’evento mette in luce l’eccellenza e la specificità del ruolo di chef a bordo dei superyacht, una professione ancora poco conosciuta dal grande pubblico.

La competizione sarà presieduta dallo chef Philippe Etchebest, due volte stellato e insignito del titolo di Meilleur Ouvrier de France, a testimonianza dell’alto livello richiesto ai partecipanti. Come spiega Bernard d’Alessandri, Direttore e Segretario Generale dello Yacht Club di Monaco: «L’evento permette di far emergere chef capaci di eccellere in un contesto esigente, mobile e internazionale. Questa ambizione si riflette nella scelta di un jury all’altezza delle realtà del mestiere».

Un jury all’altezza della sfida

Oltre a Philippe Etchebest, il jury della settima edizione comprende figure di grande esperienza:

Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e consulente culinario dello Yacht Club di Monaco;

Simon Ganache, chef responsabile degli eventi dello Yacht Club;

Frédéric Ramos, presidente dell’associazione Monaco Goût & Saveurs.

Il compito del jury non si limita alla valutazione tecnica: i candidati saranno giudicati anche sulla capacità di adattamento, gestione delle difficoltà e comprensione delle esigenze del servizio a bordo, in un ambiente in cui ogni dettaglio conta.

Profili complementari e prestigiosi

Accanto a Philippe Etchebest, il jury 2026 include chef di fama internazionale:

Benjamin Ferrand, vincitore dell’edizione 2025;

Carlo Cracco, icona della gastronomia italiana;

Duncan Biggs, cofondatore di Ocean Waves Monaco e chef di superyacht;

Jenny Maltese, promotrice delle cucine latino-americane;

Marcel Ravin, doppia stella Michelin, chef del ristorante Blue Bay a Monaco;

Tim Mälzer, chef e volto televisivo tedesco (soggetto a conferma).

Un format immersivo e sfidante

La competizione si svolge in un format breve e intensivo, pensato per mettere alla prova ingegno e capacità di adattamento dei concorrenti in condizioni reali. Un ingrediente “misterioso” viene svelato pochi minuti prima della prova, con l’obbligo di utilizzarlo integralmente per evitare penalità.

Formazione e trasmissione del sapere

La Belle Classe Academy è partner centrale dell’evento, valorizzando i mestieri della gastronomia e del servizio in mare attraverso i propri programmi, come L’Arte del Servizio a bordo. Anche gli studenti dell’École Hôtelière de Monaco partecipano attivamente, vivendo un’esperienza pratica a contatto con i professionisti.

Due appuntamenti in avvicinamento alla competizione

In preparazione alla gara, si terrà la Battle des Chefs, promossa da Philippe Joannès, mentre il Dîner des Grands Chefs riunirà il jury per una serata dedicata all’alta gastronomia e alla convivialità, anticipando l’evento principale.









