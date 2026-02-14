Ferme des Citrons a Mentone: visita guidata con aperitivo nel cuore della natura mediterranea

Ferme des Citrons propone una visita guidata immersiva nel cuore della proprietà, un’oasi di verde tra limoni di Mentone DOP, ulivi secolari e alberi di avocado, dove i partecipanti potranno scoprire da vicino l’agricoltura locale e i segreti dell’arte della coltivazione tradizionale.

Dopo l’escursione nel vigneto e nei frutteti, la giornata prosegue con un momento conviviale di degustazione: un aperitivo accompagnato da toast, servito nel cuore della piantagione, in un’atmosfera calda e raffinata, ideale per socializzare e rilassarsi immersi nei profumi mediterranei.

Dettagli dell’esperienza:

Luogo: 12 avenue des Acacias, 06500 Mentone

Date disponibili: dal 16 al 23 febbraio 2026, con più fasce orarie al mattino.

Durata indicativa della visita: circa 3 ore in totale, con tour guidato seguito dall’aperitivo.

Tariffe:

Adulti: €29,00

Bambini (3–10 anni): €25,00

Bambini sotto i 3 anni: gratuiti senza servizio dedicato

Obblighi pratici:

I partecipanti sono invitati ad indossare scarpe chiuse o da ginnastica; l’accesso non è adatto a persone su sedia a rotelle.

Questa esperienza è la combinazione perfetta tra scoperta culturale, piacere dei sensi e relax: un’occasione imperdibile per chi desidera esplorare la tradizione agronomica delle colline mentonesi e gustare le specialità locali in un ambiente naturale straordinario.

Per informazioni e prenotazioni, si consiglia di consultare i canali ufficiali della Fête du Citron® e dell’Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles.

