Scelti gli otto romanzi che si contenderanno il 30° Prix Nice Baie des Anges

Otto romanzi sono stati selezionati per l’assegnazione del 30° Prix Nice Baie des Anges: la giuria, fra tutti i libri pervenuti, ha scelto quelli che si contenderanno l’ambito premio.



Mercoledì 6 maggio 2026, in occasione della presentazione della nuova edizione del Festival del Libro di Nizza sarà annunciato il vincitore del Premio Nice Baie des Anges 2026.



La premiazione avverrà il 29 maggio in occasione dell’apertura del Festival du Livre de Nice che si terrà dal 29 al 30 maggio 2026.





Gli otto libri in gara

Franz-Olivier Giesbert, président du Jury : Je suis Romane Monnier, de Delphine de VIGAN (Gallimard)

Paule Constant, de l’Académie Goncourt : Aqua, de Gaspard KOENIG (L’Observatoire)

Aurélie de Gubernatis : Grand Prince, d’Alexia STRESI (Flammarion)

Irène Frain : La dernière nuit, d’Odile d’OULTREMONT (Julliard)

Jean-Luc Gagliolo : Retour de Lombarde, de Pascal RUTER (Hachette)

Nicolas Galup : Le ciel a disparu, d’Alain BLOTTIÈRE(Gallimard)

Laurent Seksik : La disparition des choses, d’Olivia ELKAIM(Stock)

Didier van Cauwelaert : Combustions, de François GAGEY (Albin Michel)

Da quando è stato creato, su iniziativa della città di Nizza, questo premio letterario sono stati premiati i seguenti scrittori:

1996 – Patrick Renaudot CX (Editions du Rocher).

1997 – Raoul Mille Le paradis des tempêtes (Albin Michel).

1998 – Franz- Olivier Giesbert Le sieur Dieu (Grasset).

1999 – Gérard de Cortanze Les vice-rois (Actes Sud).

2000 – Claude Imbert Le tombeau d’Aurélien (Grasset).

2001 – Jean-Noël Pancrazi Renée Camps (Gallimard).

2002 – Paula Jacques Gilda Stambouli souffre et se plaint (Mercure de France).

2003 – Vénus Khoury-Ghata Le moine, l’Ottoman et la femme du Grand Argentier (Actes Sud).

2004 – Richard Millet Ma vie parmi les ombres (Gallimard).

2005 – Eric Fottorino Korsakov (Gallimard).

2006 – Jean-Paul Enthoven La dernière femme (Grasset).

2007 – Didier van Cauwelaert Le père adopté (Albin Michel).

2008 – Saphia Azzedine Confidences à Allah (Léo Scheer) et René FREGNI Tu tomberas avec la nuit (Gallimard).

2009 – Daniel CordieR Alias Caracalla (Gallimard).

2010 – Laurent Seksik Les derniers jours de Stefan Zweig (Flammarion).

2011 – Aurélie Hustin de Gubernatis Les gardiens du temps (Plon).

2012 – Romain Slocombe Monsieur le Commandant (Nil).

2013 – Valérie Tong Cuong L’Atelier des miracles (JC Lattès).

2014 – Sylvain Tesson S’abandonner à vivre (Gallimard).

2015 – Jérôme Garcin Le Voyant (Gallimard).

2016 – Akli Tadjer La Reine du tango (JC Lattès).

2017 – Barbara Israël Saint-Salopard (Flammarion).

2018 – Jean Siccardi L’auberge du gué (Calmann-Levy) –

2019. Daniel Picouly Quatre-vingt-dix secondes (Albin Michel).

2021 – Jean-Luc Barré Le corps d’origine (Grasset).

2022 - David FOENKINOS Numéro deux (Gallimard) et Thierry VIMAL Au titre des souffrances endurées (Le Cherche Midi)

2023 - Philippe BESSON. Ceci n’est pas un fait divers (Julliard)

2024 - Camille de PERETTI L’inconnue du portrait (Calmann-Levy).

2025 - Andreï MAKINE Prisonnier du rêve écarlate (Grasset).





