Sea Further, startup incubata a MonacoTech, vince un progetto di industrializzazione di Horizon Europe

La startup Sea Further, incubata presso MonacoTech, segna un traguardo significativo per l’ecosistema dell’innovazione del Principato di Monaco. L’azienda è infatti la prima realtà accompagnata dall’incubatore monegasco a essere selezionata nell’ambito di un bando dedicato all’industrializzazione sostenuto da Horizon Europe, il principale programma europeo per il finanziamento della ricerca e dell’innovazione, promosso dall’European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Tra diverse centinaia di candidature provenienti da tutti i Paesi dell’Unione europea, la selezione rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di ricerca e sviluppo portato avanti negli ultimi anni da Valentino Iakimov, fondatore della startup. Il progetto dell’azienda si basa sullo sviluppo di un carbonio bio-ottimizzato ottenuto tramite un processo biologico brevettato a livello internazionale.

L’approccio adottato da Sea Further è orientato alla sostenibilità ambientale: la società sviluppa infatti grafene modificato grazie all’azione di microrganismi marini, una tecnologia che consente di migliorare significativamente le prestazioni delle pile a idrogeno, delle batterie e dei sistemi di accumulo e conversione dell’energia. Allo stesso tempo, il processo permette di ridurre in modo sensibile l’utilizzo di metalli rari, spesso impiegati nelle tecnologie energetiche avanzate.

Questo importante risultato si inserisce in un contesto di forte sostegno istituzionale all’innovazione nel Principato. Il Governo Princier, attraverso il Dipartimento delle Finanze e dell’Economia e la Direzione dello Sviluppo Economico, ha infatti accompagnato la startup durante la fase di candidatura al programma europeo, fornendo un supporto personalizzato e contribuendo al finanziamento del progetto di ricerca. Due elementi che si sono rivelati decisivi per il raggiungimento di questo traguardo.

Il successo di Sea Further rappresenta quindi non solo un riconoscimento per il lavoro scientifico e imprenditoriale della startup, ma anche una conferma della strategia del Principato di Monaco nel sostenere l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove imprese ad alto valore scientifico.

MonacoTech ha espresso grande soddisfazione per questo risultato, sottolineando con orgoglio la riuscita di Sea Further, che rafforza ulteriormente il ruolo dell’incubatore come punto di riferimento per l’innovazione e l’imprenditorialità nel Principato.



