Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Giovedì 19 marzo 2026
- Victoria Pianasso Reste simple (théâtre) – Da giovcedì 19 marzo a sabato 21 marzo ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud
Venerdì 20 marzo 2026
- Un Tramway Nommé Désir (théâtre) – Venerdì 20 marzo ore 20,30, Sabato 21 marzo ore 20,30 e domenica 22 marzo ore 16. Inoltre: Venerdì 27 marzo e sabato 28 marzo ore 20h30 e domenica 29 marzo ore 16,30 - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau
- Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille. Venerdì 20 marzo 2026 dalle 10h alle 11h30. Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.
- The original Harlem Globetrotters - Azurarena 250, rue Emile Hugues ore 18
Sabato 21 marzo 2026
- Des parfums aux émotions: neurobiologie de l'olfaction - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel – Ore 16,30
- Immersion - Fino a venerdì 3 aprile ore 20, 30, la domenica ore 16. Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec.
Domenica 22 marzo 2026
- Professeurs en scène (duo flute et guitare) - La Villa Eilenroc 460 avenue L.D. Beaumont dalle 11 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 20.
Lunedì 23 marzo 2026
- Professeurs en scène (duo flute et guitare) - La Villa Eilenroc 460 avenue L.D. Beaumont dalle 18,30 alle 20.
- Exposition "20 ans de la médiathèque dans la presse et les médias” - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel
Martedì 24 marzo 2026
- 3S (Spectacle de danse) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20
- Splendeurs et misères (théâtre) – Fino a venerdì 27 marzo 2026, ore 20,30 - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec
- Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français. Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables. Martedì 24 marzo 2026 dalle 14 alle 15,30. Dal 25 /03/2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.
Mercoledì 25 marzo 2026
- 3S (Spectacle de danse) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20,30
- Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables
Fino al 1° gennaio 2027
- Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
BEAUSOLEIL
Da Vivaldi ai Deep Purple
Sabato 21 marzo da 20:00 a 21:30
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 avenue du Général de Gaulle
27° Festival di musica da camera
Fino al 28 marzo
Musica classica
Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 boulevard Général De Gaulle
CANNES
Concert - Sarah Lenka / Isha
Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 19 marzo 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Visite guidée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Autour de l'exposition
Venerdì 20 marzo 2026
Horaire(s) :
15h
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Cirque - Les plus belles danses du monde
Ballet International Dance Show
Venerdì 20 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes
50 boulevard de la Croisette
1-3 Rue Frédéric Amouretti
Concert - Barbara Pravi
Venerdì 20 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Spectacle - Panayotis Pascot - "Entre les deux"
Sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
20h30
Grand auditorium Louis Lumière
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Opéra - Tristan et Isolde
The Metropolitan Opera
Sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
17h
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Concert - Jazz Junction
Sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
19h
Église Holy Trinity
2 avenue Branly
Concert - Le Chœur de Cannes en concert
Sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
16h
Chapelle Saint-Paul, 126 bd de la République à Cannes.
Visite de la commissaire - Jam Session
Sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
11h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Concert - Chostakovitch par Luka Coetzee
Le dimanche 22 mars 2026
Horaire(s) :
17h
Théâtre Claude Debussy
Palais des festivals et des congrès
1 boulevard de la Croisette
Conférence - Joseph Conrad, l'écrivain de la mer
Lunedì 23 marzo 2026
Horaire(s) :
15h
Salle Stanislas
7 rue Louis Pastour
Concert - Danse musique
Spectacle électroacoustique
Martedì 24 marzo 2026
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Visite de la commissaire - Gilles Miquelis, des mondes flottants
Mercoledì 25 marzo 2026
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Mostre - Esposizioni
Exposition - llustration(s)
Fino a sabato 21 marzo 2026
Horaire(s) :
Du lundi au samedi de 10h à 16h
Association des Beaux-Arts de Cannes - 2e rue du Barri à Cannes
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto
Esposizione
Fino al 28/03/2026 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 17. Il domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Dal 29/03 al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. Il domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.
Centre International d'Art Contemporain
Place du Chateau - Château de Carros
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LA TURBIE
Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie
Fino al 29 marzo
Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve
MENTON
Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone
Giovedì 19 marzo da 10:00 a 11:30
Riviera Palace, 28 avenue Riviera
Passeggiata urbana nel quartiere Fossan
Venerdì 20 marzo da 10:00 a 14:00 / Venerdì 17 aprile da 10:00 a 14:00
Place du vieux château
Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange
Venerdì 20 marzo da 14:00 a 14:45
Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église
Festa della Kermesse di San Giovanni
Sabato 21 marzo da 10:00 a 16:00
Eglise Anglican St John, 31 Avenue Carnot
Mostre - Esposizioni
Mostra "I colori del fogliame"
Fino al 31 marzo 2026
Avenue Saint Jacques
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visite guidate
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
MONACO
Thursday live sessions - Radical ronron
Il 19 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
10 Av. Princesse Grâce
Concert Musiques Baroques - Les goûts réunis - Ensemble L’Ambroisie, direction Marie-Claire Bert
Il 19 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
18h30
5 promenade Honoré II
Laude Novella
Il 19 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
8 Av. Saint-Charles
Colloque - Images d'une souveraineté de la Renaissance
Da 19 A 21 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
Avenue Saint-Martin
The Night of the 14th, At Léonie's
Da 19 A 22 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
45A Bd du Jardin Exotique
Monaco women forum 2026
Il 20 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
11h00
22, avenue Princesse Grace
Thirteen ways of being a blackbird
Il 20 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
1 Bd Albert 1er
Gala Dinner Monte-Carlo Woman of the Year Award 2026
Il 20 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h45
22, avenue Princesse Grace
Thirteen ways of being a blackbird
Il 20 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
1 Bd Albert 1er
David Hallyday
Il 20 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
20h30
10 Av. Princesse Grâce
Munegu Repair Branché
Il 21 marzo 2026
Jardins d’Apolline - 1 Promenade Honoré II
Wagner, Wotan, François et les autres
Il 21 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
16h30
45A Bd du Jardin Exotique
The Springtime of Women Composers
Il 21 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
7, rue Louis Notari
Wagner, Wotan, François et les autres
Il 22 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
11h00
45A Bd du Jardin Exotique
Concert Jazz avec le Yessaï Karapetian Quintet
Il 22 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
17h00
12 Av. d'Ostende
Il trovatore de Giuseppe Verdi
Dal 22 al 28 marzo 2026
Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino
Lecture by Bruno FULIGNI - ‘Monaco and the French-speaking world in penguin country: French Southern and Antarctic Lands’
Il 24 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
7 Allée Lazare Sauvaigo
Carte blanche aux conservatoires
Il 25 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
16h00
1 Bd Albert 1er
Happy Hour Musical
Il 25 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
18h36
Bd Louis II
Man and Fisherman
Da 25 A 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
The water there
Dal 25 al 29 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
15h00
Le Théâtre des Muses
45A Bd du Jardin Exotique
Exhibition - "CINÉAM, the Monaco independent film-makers club"
Fino al 27 marzo 2026
Orario di inizio dell'evento
09h30
L'Engelin, 83-85 Bd du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 aprile 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition à la Gare SNCF de Monaco
Fino al 15 aprile 2026
Organizzatore
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
Place Sainte Dévote
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Lara Fabian
Concerto
Giovedì 19 marzo 2026 alle 20.
Palais Nikaia
163 Boulevard du Mercantour
Antigone
Teatro
Giovedì 19 marzo 2026 alle 20.
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Sabato 21 marzo 2026 alle 20.
Domenica 22 marzo 2026 alle 17.
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
One Love Live Concert – John Teck – Mariaa Siga
Concerto
Giovedì 19 marzo 2026 alle 20.
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
06300 Nice
60 minutes de découvertes
Concerto
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Musée National Marc Chagall
36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)
60 minutes de découvertes - Concerto
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Musée National Marc Chagall
36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)
Le Président
Teatro
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Sabato 21 marzo 2026 alle 20.
Théâtre de La Semeuse
2 montée Auguste Kerl
Rue du Château
Kendji Girac – Nos 10 ans
Concerto
Venerdì 20 marzo 2026 alle 20.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Les SOZ
Concerto
Sabato 21 marzo 2026 alle 20:30.
Salle Black Box
2 Pont René Coty
Centre AnimaNice Bon Voyage
Magic Night
Spettacolo
Sabato 21 marzo 2026 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Les Amazones
Teatro
Sabato 21 marzo 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Craquage – Marion Mezadorian
One man Show / One woman show
Sabato 21 marzo 2026 il sabato da 20.
Théâtre Francis-Gag
4 rue de la Croix
Smismith & Wessonth
Teatro
Sabato 21 marzo 2026 alle 18.
Domenica 22 marzo 2026 alle 17.
Sabato 28 marzo 2026 alle 18.
Domenica 29 marzo 2026 alle 17.
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Fête de l’Olive
Festa tradizionale
Sabato 21 marzo 2026 dalle 10 alle 17.
Palais de l'Agriculture
113 Promenade des Anglais
Olivia Moore – Oui, je sais
One man Show / One woman show
Sabato 21 marzo 2026 alle 20:30.
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Café Jazz
Concerto
Sabato 21 marzo 2026 alle 11.
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Félix Dhjan – Nuances – Les Plages du Rire
One man Show / One woman show
Sabato 21 marzo 2026 alle 20.
Conservatoire National de Nice
127 Avenue du Brancolar
Santa
Concerto
Sabato 21 marzo 2026 da 20:30.
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Lost and Found
Teatro
Da mercoledì 25 a sabato 28 marzo 2026 il mercoledì, giovedì e venerdì da 20. Il sabato da 15.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Luminiscence – L’Odyssée céleste
Spettacolo
Fino al 28 Marzo 2026
Basilique Notre-Dame de Nice
2 rue d'Italie
Nuit d’ivresse
Teatro
Fino al 29/03/2026 il giovedì, venerdì e sabato alle 20:30. Il domenica alle 16.
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier
Mostre – esposizioni
Mars aux Musées
Esposizione
Fino al 29 Marzo 2026
Divers musées de Nice
https://www.marsauxmusees.com/
Ingresso libero
Mondes parallèles - Esposizione
Fino al 31 Marzo 2026
Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky
Château Sainte-Hélène
Avenue de Fabron
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT MARTIN VESUBIE
Exposition – « La poésie française à travers les siècles »
Fino al 02 Aprile 2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 18.
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
TENDE
Conférence-dédicace "Tende dans l'histoire"
Venerdì 20 marzo da 17:00 a 18:00
Musée départemental des Merveilles, Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Sorciers & Friends. Portraits sculptés de la Préhistoire""
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
Exposition temporaire "Roches de mémoire - 5000 ans d'art rupestre dans les Alpes"
Fino al 15 giugno
Musée départemental des Merveilles,
Avenue du 16 Septembre 1947
VENCE
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Spettacoli dal vivo
Performance artistica
Sabato 21 marzo 2026 da 20.
Auditorium de la Citadelle
Place Emmanuel PhilibertE SUR MER
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle