Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Giovedì 19 marzo 2026

Victoria Pianasso Reste simple (théâtre) – Da giovcedì 19 marzo a sabato 21 marzo ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal 5 Place Amiral Barnaud

Venerdì 20 marzo 2026

Un Tramway Nommé Désir (théâtre) – Venerdì 20 marzo ore 20,30, Sabato 21 marzo ore 20,30 e domenica 22 marzo ore 16. Inoltre: Venerdì 27 marzo e sabato 28 marzo ore 20h30 e domenica 29 marzo ore 16,30 - Théâtre Antibéa 15 rue Georges Clémenceau

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille. Venerdì 20 marzo 2026 dalle 10h alle 11h30. Venerdì 27 marzo 2026 dalle 10 alle 11,30. Dal 28/03/2026 al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì.

The original Harlem Globetrotters - Azurarena 250, rue Emile Hugues ore 18

Sabato 21 marzo 2026

Des parfums aux émotions: neurobiologie de l'olfaction - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel – Ore 16,30

Immersion - Fino a venerdì 3 aprile ore 20, 30, la domenica ore 16. Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec.

Domenica 22 marzo 2026

Professeurs en scène (duo flute et guitare) - La Villa Eilenroc 460 avenue L.D. Beaumont dalle 11 alle 12,30 e dalle 18,30 alle 20.

Lunedì 23 marzo 2026

Professeurs en scène (duo flute et guitare) - La Villa Eilenroc 460 avenue L.D. Beaumont dalle 18,30 alle 20.

Exposition "20 ans de la médiathèque dans la presse et les médias” - Médiathèque Albert Camus 19 Boulevard Gustave Chancel

Martedì 24 marzo 2026

3S (Spectacle de danse) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20

Splendeurs et misères (théâtre) – Fino a venerdì 27 marzo 2026, ore 20,30 - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français. Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables. Martedì 24 marzo 2026 dalle 14 alle 15,30. Dal 25 /03/2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.

Mercoledì 25 marzo 2026

3S (Spectacle de danse) - Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes 260 avenue Jules Grec ore 20,30

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables

Fino al 1° gennaio 2027

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

BEAUSOLEIL

Da Vivaldi ai Deep Purple

Sabato 21 marzo da 20:00 a 21:30

Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 avenue du Général de Gaulle



27° Festival di musica da camera

Fino al 28 marzo

Musica classica

Centre Culturel Prince Jacques, 6/8 boulevard Général De Gaulle



CANNES

Concert - Sarah Lenka / Isha

Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne

Giovedì 19 marzo 2026

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Visite guidée - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Autour de l'exposition

Venerdì 20 marzo 2026

Horaire(s) :

15h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Cirque - Les plus belles danses du monde

Ballet International Dance Show

Venerdì 20 marzo 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Croisette - JW Marriott Cannes

50 boulevard de la Croisette

1-3 Rue Frédéric Amouretti



Concert - Barbara Pravi

Venerdì 20 marzo 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Spectacle - Panayotis Pascot - "Entre les deux"

Sabato 21 marzo 2026

Horaire(s) :

20h30

Grand auditorium Louis Lumière

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Opéra - Tristan et Isolde

The Metropolitan Opera

Sabato 21 marzo 2026

Horaire(s) :

17h

Cinéma Olympia

5 rue de la Pompe



Concert - Jazz Junction

Sabato 21 marzo 2026

Horaire(s) :

19h

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



Concert - Le Chœur de Cannes en concert

Sabato 21 marzo 2026

Horaire(s) :

16h

Chapelle Saint-Paul, 126 bd de la République à Cannes.



Visite de la commissaire - Jam Session

Sabato 21 marzo 2026

Horaire(s) :

11h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Concert - Chostakovitch par Luka Coetzee

Le dimanche 22 mars 2026

Horaire(s) :

17h

Théâtre Claude Debussy

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Conférence - Joseph Conrad, l'écrivain de la mer

Lunedì 23 marzo 2026

Horaire(s) :

15h

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Concert - Danse musique

Spectacle électroacoustique

Martedì 24 marzo 2026

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Visite de la commissaire - Gilles Miquelis, des mondes flottants

Mercoledì 25 marzo 2026

Horaire(s) :

14h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Mostre - Esposizioni

Exposition - llustration(s)

Fino a sabato 21 marzo 2026

Horaire(s) :

Du lundi au samedi de 10h à 16h

Association des Beaux-Arts de Cannes - 2e rue du Barri à Cannes



Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

Le Choeur de l’Aube – Amandine Rousguisto

Esposizione

Fino al 28/03/2026 il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 17. Il domenica dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Dal 29/03 al 07/06/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 11:30 alle 18. Il domenica dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LA TURBIE

Concours photo sur la flore et la faune sauvage de La Turbie

Fino al 29 marzo

Ecole Michel Balland, 15bis Place Neuve



MENTON

Visita guidata: Il Palazzo della Riviera a Mentone

Giovedì 19 marzo da 10:00 a 11:30

Riviera Palace, 28 avenue Riviera



Passeggiata urbana nel quartiere Fossan

Venerdì 20 marzo da 10:00 a 14:00 / Venerdì 17 aprile da 10:00 a 14:00

Place du vieux château



Visita guidata: La Basilica di Saint-Michel Archange

Venerdì 20 marzo da 14:00 a 14:45

Basilique Saint-Michel Archange de Menton, Parvis de la basilique Saint-Michel, Place de l'église



Festa della Kermesse di San Giovanni

Sabato 21 marzo da 10:00 a 16:00

Eglise Anglican St John, 31 Avenue Carnot



Mostre - Esposizioni

Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques