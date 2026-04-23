Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

'Pudique' (théâtre)

Da Giovedì 23 a Sabato 25 aprile 2026 à partir de 20h30.

Théâtre Le Tribunal ·

Place Amiral Barnaud 06600 Antibes



Clôture de l'amour (théâtre)

Da Venerdì 24 a Domenica 26 aprile 2026.

24 VEN. | 20h30 -- 25 SAM. | 20h30 -- 26 DIM. | 16h00.

Théâtre Antibéa ·

15 rue Georges Clémenceau



À nos jardins !

Fino a Sabato 25 aprile 2026.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel · 06600 Antibes



Improvisation (théâtre), Saison 2025-2026

Domenica 26 aprile 2026 à partir de 20h30.

Théâtre Antibéa ·

15 rue Georges Clémenceau ·



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Lunedì 27 aprile 2026 de 10h à 11h30.

Du 28/04 /2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Lunedì 27 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30

Dal 28/04 /2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins · 60, chemin des Sables



Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français

Martedì 28 aprile 2026 de 14h à 15h30.

Du 29/04/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì

2bis, rue Fontvieille · 06600 Antibes



Encore une journée divine (théâtre)

Martedì 28 aprile 2026 à20h00

Mercoledì 29 aprile 2026 à 20h30.

Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·

260 avenue Jules Grec ·



Le meilleur des mondes (théâtre)

Mercoledì 29 aprile 2026 à 21h

Giovedì 30 aprile 2026 à 20h30

Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·

260 avenue Jules Grec · 06600 Antibes



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.

Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes,

devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



Exposition "Fragments de soi"

Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì

et Sabato de 10h à 19h.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel ·



" Harmonie singulière" (exposition)

Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.

Transartcafé ·

6 rue Docteur Rostan



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Fino al 1° gennaio 2027

Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì



BEAULIEU SUR MER

Beaulieu en scène "Fausse note"

Venerdì 24 aprile a 19h30

Crypte de l'Eglise

bd du Général Leclerc



BREIL SUR ROYA

Enduro du Loup du Bois noir 2026

Domenica 26 aprile da 09:00 a 18:00

Col de Brouis, RD 2204



CAGNES SUR MER

Teatro per il giovane pubblico: Avina e la foresta in pericolo

Venerdì 24 aprile

Centre culturel 28

avenue de Verdun



Incontri marittimi e poetici

Sabato 25 aprile a 10h00

Port du Cros-de-Cagnes



Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Festival

Canneseries 2026

Festival international des séries de Cannes - Saison 9

Du jeudi 23 avril 2026

au mardi 28 avril 2026



Concert - Cédric Hanriot / Time is color vol. 2

Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne

Le jeudi 23 avril 2026

Horaire(s) :

19h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle - Dix ans après

Le vendredi 24 avril 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Concert - Afterwork - Sunbeam

Jazz Pop Rock

Le vendredi 24 avril 2026

Horaire(s) :

18h30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Dans la tempête

Une comédie à bout de souffle

Du vendredi 24 avril 2026

au samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre L'Éclat de Rêve

39 rue Léon Noël



Marionnette - Léopoldine

Saison du Théâtre de la Licorne

Le samedi 25 avril 2026

Théâtre de la Licorne,



Spectacle - Imperfect Dancers Company - "Othello"

Le samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

20h30

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes



Théâtre - Adieu je reste

Le samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Visite guidée - Gilles Miquelis, des mondes flottants

Le samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

14h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Visite guidée - Jam session

Le samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

16h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Spectacle - Cabaret Flamenco

Le samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

20h

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Spectacle - Vaclav Havel, un destin

Théâtralies de Cannes

Le samedi 25 avril 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Animations - Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau

Le dimanche 26 avril 2026

Horaire(s) :

De 9h à 17h30

Bboulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)



Spectacle - Le bar à Ruth

Le dimanche 26 avril 2026

Horaire(s) :

14h30

Salle Gilbert Fort

45 rue de Mimont



Spectacle - Les enfants et la Dame d'Izieu

Théâtralies de Cannes

Le dimanche 26 avril 2026

Horaire(s) :

17h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Spectacle - Les enfants et la Dame d'Izieu

Théâtralies de Cannes

Le dimanche 26 avril 2026

Horaire(s) :

17h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Mostre - Esposizioni

Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer

Fino a domenica 26 aprile 2026

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

Dick Annegarn

Venerdì 24 aprile a 20h00

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LEVENS

Concerto: "Le mie radici

Sabato 25 aprile a 20h30

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Visita guidata: giardino dell'Orangeraie

Giovedì 23 aprile da 10:00 a 10:45

Jardin de l'Orangeraie, Rue Urbana



Una serata con Jaehong Park

Venerdì 24 aprile a 18:30

Eglise anglicane St John,

31 avenue Carnot



Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)

Venerdì 24 aprile da 14:30 a 15:15

Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),

Rue du Général Gallieni



Visita guidata: Il quartiere di Rigaudis o Terres Chaudes

Venerdì 24 aprile da 10:00 a 12:00

Palais de l'Europe



Stagione artistica 2025-2026 del Casinò Barriere: omaggio a Eros Ramazotti

Sabato 25 aprile da 20:00 a 21:30

Casino Barrière Menton,

2 bis avenue Félix Faure



2026 Fiera del turismo e del tempo libero

Mercoledì 29 aprile da 10:00 a 18:00

8 avenue Boyer



Salon du Tourisme - La passeggiata "I 10 più bei panorami di Mentone

Mercoledì 29 aprile da 14:00 a 17:00

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Fiera del turismo: visita guidata "Intorno al mercato

Mercoledì 29 aprile da 10:00 a 10:45

Marché des Halles, Quai de Monléon



Fiera del turismo: visita guidata alla Belle Epoque

Mercoledì 29 aprile da 14:30 a 15:45

Palais de l'Europe,

8 avenue Boyer,



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Fino al 30 aprile

Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 30 aprile

Martedì 10 – 11,30

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata: I vicoli della storia

Fino al 30 aprile

Martedì: 14:30 - 16:00

Sabato: 10:00 - 11:30

Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,

Place de l'église



Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri

Fino al 30 aprile

Dal martedì al sabato: 10 – 11,30

Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

La vérité

Il 23 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

Théâtre Princesse Grace

12 Av. d'Ostende, 98000 Monaco



Stand Up Monaco

Il 27 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Grimaldi Forum

10 Av. Princesse Grâce



"Le mal n'existe pas" de Ryûsuke Hamaguchi

Date dell'evento

Il 28 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Institut Audiovisuel de Monaco

1 Bd Albert 1er



Core Meu

Il 28 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Les Ballets de Monte-Carlo

10 Av. Princesse Grâce



Theatre Princesse Grace - La Veuve Rusée

Il 29 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

10 Av. Princesse Grâce



Récital Elisabeth Leonskaja

Il 29 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Bd Louis II



Le prix

Il 29 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

20h00

Théâtre Princesse Grace

12 Av. d'Ostende



Rm Sotheby's

Da 24 A 25 aprile 2026

10 Av. Princesse Grâce

5th Grand Prix de Monaco Historique 2026



Art Monte-Carlo

Da 29 aprile A 1 maggio 2026

Salon & Foire

10 Av. Princesse Grâce



Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition: The Feeling of Nature

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"

Aggiungi ai preferiti

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

FauxFaire FauxVoir

Spettacolo

Giovedì 23 aprile 2026 alle 20.

Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains

4-6 Place Saint-François



Face à face – Le Villi

Giovedì 23 aprile ore 18

L'Artistique 27

Boulevard Dubouchage 06200 Nice



Impro Shuffle Show

Giovedì 23 aprile a 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel 06000 Nice



De la Grande Coupole aux confins du Cosmos

Giovedì 23 aprile a 14h00

Observatoire de la Côte d'Azur

Boulevard de l’Observatoire



Murmuration Level 2

Venerdì 24 aprile a 20h00

Palais Nikaïa 163

boulevard du Mercantour 06200 Nice



Le Villi

Venerdì 24 aprile a 20h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule 06300 Nice



Val B – Evasion

Venerdì 24 aprile a 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Black Box Experience #6

Venerdì 24 aprile a 20h30

Salle Black Box

2 Pont René Coty Centre AnimaNice Bon Voyage



Mamacita

Venerdì 24 aprile a 20h00

Le 109

89 Route de Turin



Derrière la porte

Da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile 2026 ore 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



Emy

Sabato 25 aprile a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Magic Night

Spettacolo

Sabato 25 aprile 2026 alle 19:45.

Sabato 2 maggio 2026 alle 19:45.

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Festival de Magie

Fino al 25/04/2026, ogni giorno.

Théâtre National de Nice

4 place Saint-François (Salle des Franciscains)

155 boulevard du Mercantour (Salle La Cuisine)



Y a-t-il un pilote dans la salle ?

Teatro

Sabato 25 aprile 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



60 minutes de baroque

Sabato 25 aprile a 18h00

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Lucienne Eden, ou l'Île Perdue

Sabato 25 aprile a 17h00

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



Hasard

Sabato 25 aprile a 20h00

Théâtre National de Nice

Salle de La Cuisine 155 Boulevard du Mercantour



Catherine Ringer en family affair

Sabato 25 aprile a 20h00

Stockfish

5 avenue François Mitterrand



Chifumi

Sabato 25 aprile a 14h00

Théâtre National de Nice

Salle des Franciscains 4-6 Place Saint-François



Popof

Sabato 25 aprile a 20h00

Le 109

89 Route de Turin



Procès des grands personnages

Sabato 25 ore 11

Parvis de la salle des Franciscains

4 place Saint-François Vieux Nice



La Vaisselle des Chefs

Da sabato 25 aprile a domenica 26 aprile 2026 a 10h00

OcéaNice Centre de Congrès

Quai Amiral Infernet Port de Nice



L'Etrangleuse

Domenica 26 aprile a 17h00

Théâtre du Bocal

6 rue Prince Maurice



Hiboux, bijoux… cailloux !

Teatro

Domenica 26 aprile 2026 alle 11.

Domenica 3 maggio 2026 alle 18.

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Good Sex

Mercoledì 29 aprile ore 20

Giovedì 30 aprile ore 20

Théâtre National de Nice

Salle de La Cuisine 155

Magic Night

Fino al 2 maggio 2026 19h45

Casino Barrière

Le Ruhl Nice 1



Nice Queer – Une histoire à écrire

Fino al 03 maggio 2026

Le 109

89 Route de Turin 06300 Nice



De bonnes ondes

Fino al 3 maggio a 20h30

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier 06000 Nice



Mostre – esposizioni

Demain, demain - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Au travers de la Serrure - Esposizione

Fino al 25 Aprile 2026

La Station

89 route de Turin



Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2026

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Nice Queer – Une histoire à écrire

Esposizione

Fino al 03/05/2026 ogni giorno.

Le 109

89 Route de Turin



Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maison - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



SAINT JEAN CAP FERRAT

Atmosfera musicale

Venerdì 24 aprile a 19h30

Restaurant Léo Léa

Assiette au Bœuf Quai Virgile Allari



Théâtre pour enfants "Pas plus haut que trois pommes"

Sabato 25 aprile a 15h00

Salle Charlie Chaplin

Quai Lindbergh

Mostra collettiva d’arte: Éclats de Bleu

Esposizione

Fino al 03 Maggio 2026

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Exposition – “L’histoire des jeux de société”

Fino 05 Maggio 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



SAINT MARTIN VESUBIE

Visites de la Brasserie du Comté

Giovedì 23 aprile a 16h00

Lieu-dit Pra de la Majou



Stage d’escalade

Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 17.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Stage de natation

Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 12.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



Concerto – Gli impegni di Nice City

Domenica 26 aprile a 16h30

Espace Jean Grinda

Place de la Gare routière



VALDEBLORE

Evento notturno "I rapaci notturni" organizzato dal Parco Nazionale del Mercantour

Venerdì 24 aprile a 18h00

Salle de La Roche La Roche



VENCE

Le trio Goldberg

Domenica 26 aprile a 17h30

Cathédrale de Vence



Exposition « Franta, la condition humaine »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle







