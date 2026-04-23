Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
'Pudique' (théâtre)
Da Giovedì 23 a Sabato 25 aprile 2026 à partir de 20h30.
Théâtre Le Tribunal ·
Place Amiral Barnaud 06600 Antibes
Clôture de l'amour (théâtre)
Da Venerdì 24 a Domenica 26 aprile 2026.
24 VEN. | 20h30 -- 25 SAM. | 20h30 -- 26 DIM. | 16h00.
Théâtre Antibéa ·
15 rue Georges Clémenceau
À nos jardins !
Fino a Sabato 25 aprile 2026.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel · 06600 Antibes
Improvisation (théâtre), Saison 2025-2026
Domenica 26 aprile 2026 à partir de 20h30.
Théâtre Antibéa ·
15 rue Georges Clémenceau ·
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Lunedì 27 aprile 2026 de 10h à 11h30.
Du 28/04 /2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Lunedì 27 aprile 2026 dalle 10h alle 11,30
Dal 28/04 /2026 al 01/01/2027 dal Lunedì al Venerdì.
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins · 60, chemin des Sables
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français
Martedì 28 aprile 2026 de 14h à 15h30.
Du 29/04/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì
2bis, rue Fontvieille · 06600 Antibes
Encore une journée divine (théâtre)
Martedì 28 aprile 2026 à20h00
Mercoledì 29 aprile 2026 à 20h30.
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·
260 avenue Jules Grec ·
Le meilleur des mondes (théâtre)
Mercoledì 29 aprile 2026 à 21h
Giovedì 30 aprile 2026 à 20h30
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·
260 avenue Jules Grec · 06600 Antibes
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.
Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes,
devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
Exposition "Fragments de soi"
Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì
et Sabato de 10h à 19h.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel ·
" Harmonie singulière" (exposition)
Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.
Transartcafé ·
6 rue Docteur Rostan
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
Beaulieu en scène "Fausse note"
Venerdì 24 aprile a 19h30
Crypte de l'Eglise
bd du Général Leclerc
BREIL SUR ROYA
Enduro du Loup du Bois noir 2026
Domenica 26 aprile da 09:00 a 18:00
Col de Brouis, RD 2204
CAGNES SUR MER
Teatro per il giovane pubblico: Avina e la foresta in pericolo
Venerdì 24 aprile
Centre culturel 28
avenue de Verdun
Incontri marittimi e poetici
Sabato 25 aprile a 10h00
Port du Cros-de-Cagnes
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
Festival
Canneseries 2026
Festival international des séries de Cannes - Saison 9
Du jeudi 23 avril 2026
au mardi 28 avril 2026
Concert - Cédric Hanriot / Time is color vol. 2
Jeudis du jazz - Saison du Théâtre de la Licorne
Le jeudi 23 avril 2026
Horaire(s) :
19h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Spectacle - Dix ans après
Le vendredi 24 avril 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Concert - Afterwork - Sunbeam
Jazz Pop Rock
Le vendredi 24 avril 2026
Horaire(s) :
18h30
Médiathèque Noailles
1 avenue Jean de Noailles
Dans la tempête
Une comédie à bout de souffle
Du vendredi 24 avril 2026
au samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre L'Éclat de Rêve
39 rue Léon Noël
Marionnette - Léopoldine
Saison du Théâtre de la Licorne
Le samedi 25 avril 2026
Théâtre de la Licorne,
Spectacle - Imperfect Dancers Company - "Othello"
Le samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
20h30
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Théâtre - Adieu je reste
Le samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
20h30
Salle Le Raimu
Chemin de la Borde
Visite guidée - Gilles Miquelis, des mondes flottants
Le samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
14h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Visite guidée - Jam session
Le samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
16h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Spectacle - Cabaret Flamenco
Le samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
20h
Théâtre de la Licorne
25 avenue Francis Tonner
Spectacle - Vaclav Havel, un destin
Théâtralies de Cannes
Le samedi 25 avril 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Animations - Piétonisation du boulevard du Midi-Louise Moreau
Le dimanche 26 avril 2026
Horaire(s) :
De 9h à 17h30
Bboulevard du Midi-Louise Moreau, Cannes (de la section du chemin de la Nadine à la rue de la Verrerie)
Spectacle - Le bar à Ruth
Le dimanche 26 avril 2026
Horaire(s) :
14h30
Salle Gilbert Fort
45 rue de Mimont
Spectacle - Les enfants et la Dame d'Izieu
Théâtralies de Cannes
Le dimanche 26 avril 2026
Horaire(s) :
17h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Spectacle - Les enfants et la Dame d'Izieu
Théâtralies de Cannes
Le dimanche 26 avril 2026
Horaire(s) :
17h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Mostre - Esposizioni
Exposition - Aux origines de Cannes - Pêche et autres trésors de la mer
Fino a domenica 26 aprile 2026
Musée du Masque de fer et du Fort Royal
Île Sainte-Marguerite
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
Dick Annegarn
Venerdì 24 aprile a 20h00
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LEVENS
Concerto: "Le mie radici
Sabato 25 aprile a 20h30
Auditorium Joseph Raybaud
Place de la République
MENTON
Visita guidata: giardino dell'Orangeraie
Giovedì 23 aprile da 10:00 a 10:45
Jardin de l'Orangeraie, Rue Urbana
Una serata con Jaehong Park
Venerdì 24 aprile a 18:30
Eglise anglicane St John,
31 avenue Carnot
Visita guidata: la Chapelle des Pénitents Noirs (Cappella dei Penitenti Neri)
Venerdì 24 aprile da 14:30 a 15:15
Chapelle de la miséricorde (pénitents noirs),
Rue du Général Gallieni
Visita guidata: Il quartiere di Rigaudis o Terres Chaudes
Venerdì 24 aprile da 10:00 a 12:00
Palais de l'Europe
Stagione artistica 2025-2026 del Casinò Barriere: omaggio a Eros Ramazotti
Sabato 25 aprile da 20:00 a 21:30
Casino Barrière Menton,
2 bis avenue Félix Faure
2026 Fiera del turismo e del tempo libero
Mercoledì 29 aprile da 10:00 a 18:00
8 avenue Boyer
Salon du Tourisme - La passeggiata "I 10 più bei panorami di Mentone
Mercoledì 29 aprile da 14:00 a 17:00
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Fiera del turismo: visita guidata "Intorno al mercato
Mercoledì 29 aprile da 10:00 a 10:45
Marché des Halles, Quai de Monléon
Fiera del turismo: visita guidata alla Belle Epoque
Mercoledì 29 aprile da 14:30 a 15:45
Palais de l'Europe,
8 avenue Boyer,
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)
Fino al 30 aprile
Martedì 10 – 11,30
Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Visita guidata: I vicoli della storia
Fino al 30 aprile
Martedì: 14:30 - 16:00
Sabato: 10:00 - 11:30
Basilique Saint-Michel Archange, Parvis de la basilique Saint- Michel,
Place de l'église
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
La vérité
Il 23 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende, 98000 Monaco
Stand Up Monaco
Il 27 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Grimaldi Forum
10 Av. Princesse Grâce
"Le mal n'existe pas" de Ryûsuke Hamaguchi
Date dell'evento
Il 28 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Institut Audiovisuel de Monaco
1 Bd Albert 1er
Core Meu
Il 28 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Les Ballets de Monte-Carlo
10 Av. Princesse Grâce
Theatre Princesse Grace - La Veuve Rusée
Il 29 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
10 Av. Princesse Grâce
Récital Elisabeth Leonskaja
Il 29 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Bd Louis II
Le prix
Il 29 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
20h00
Théâtre Princesse Grace
12 Av. d'Ostende
Rm Sotheby's
Da 24 A 25 aprile 2026
10 Av. Princesse Grâce
5th Grand Prix de Monaco Historique 2026
Art Monte-Carlo
Da 29 aprile A 1 maggio 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
FauxFaire FauxVoir
Spettacolo
Giovedì 23 aprile 2026 alle 20.
Théâtre National de Nice - Salle des Franciscains
4-6 Place Saint-François
Face à face – Le Villi
Giovedì 23 aprile ore 18
L'Artistique 27
Boulevard Dubouchage 06200 Nice
Impro Shuffle Show
Giovedì 23 aprile a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel 06000 Nice
De la Grande Coupole aux confins du Cosmos
Giovedì 23 aprile a 14h00
Observatoire de la Côte d'Azur
Boulevard de l’Observatoire
Murmuration Level 2
Venerdì 24 aprile a 20h00
Palais Nikaïa 163
boulevard du Mercantour 06200 Nice
Le Villi
Venerdì 24 aprile a 20h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule 06300 Nice
Val B – Evasion
Venerdì 24 aprile a 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Black Box Experience #6
Venerdì 24 aprile a 20h30
Salle Black Box
2 Pont René Coty Centre AnimaNice Bon Voyage
Mamacita
Venerdì 24 aprile a 20h00
Le 109
89 Route de Turin
Derrière la porte
Da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile 2026 ore 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel
Emy
Sabato 25 aprile a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Magic Night
Spettacolo
Sabato 25 aprile 2026 alle 19:45.
Sabato 2 maggio 2026 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Festival de Magie
Fino al 25/04/2026, ogni giorno.
Théâtre National de Nice
4 place Saint-François (Salle des Franciscains)
155 boulevard du Mercantour (Salle La Cuisine)
Y a-t-il un pilote dans la salle ?
Teatro
Sabato 25 aprile 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
60 minutes de baroque
Sabato 25 aprile a 18h00
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Lucienne Eden, ou l'Île Perdue
Sabato 25 aprile a 17h00
Espace Magnan
31 rue Louis de Coppet
Hasard
Sabato 25 aprile a 20h00
Théâtre National de Nice
Salle de La Cuisine 155 Boulevard du Mercantour
Catherine Ringer en family affair
Sabato 25 aprile a 20h00
Stockfish
5 avenue François Mitterrand
Chifumi
Sabato 25 aprile a 14h00
Théâtre National de Nice
Salle des Franciscains 4-6 Place Saint-François
Popof
Sabato 25 aprile a 20h00
Le 109
89 Route de Turin
Procès des grands personnages
Sabato 25 ore 11
Parvis de la salle des Franciscains
4 place Saint-François Vieux Nice
La Vaisselle des Chefs
Da sabato 25 aprile a domenica 26 aprile 2026 a 10h00
OcéaNice Centre de Congrès
Quai Amiral Infernet Port de Nice
L'Etrangleuse
Domenica 26 aprile a 17h00
Théâtre du Bocal
6 rue Prince Maurice
Hiboux, bijoux… cailloux !
Teatro
Domenica 26 aprile 2026 alle 11.
Domenica 3 maggio 2026 alle 18.
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Good Sex
Mercoledì 29 aprile ore 20
Giovedì 30 aprile ore 20
Théâtre National de Nice
Salle de La Cuisine 155
Magic Night
Fino al 2 maggio 2026 19h45
Casino Barrière
Le Ruhl Nice 1
Nice Queer – Une histoire à écrire
Fino al 03 maggio 2026
Le 109
89 Route de Turin 06300 Nice
De bonnes ondes
Fino al 3 maggio a 20h30
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier 06000 Nice
Mostre – esposizioni
Demain, demain - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Au travers de la Serrure - Esposizione
Fino al 25 Aprile 2026
La Station
89 route de Turin
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Nice Queer – Une histoire à écrire
Esposizione
Fino al 03/05/2026 ogni giorno.
Le 109
89 Route de Turin
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
SAINT JEAN CAP FERRAT
Atmosfera musicale
Venerdì 24 aprile a 19h30
Restaurant Léo Léa
Assiette au Bœuf Quai Virgile Allari
Théâtre pour enfants "Pas plus haut que trois pommes"
Sabato 25 aprile a 15h00
Salle Charlie Chaplin
Quai Lindbergh
Mostra collettiva d’arte: Éclats de Bleu
Esposizione
Fino al 03 Maggio 2026
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Exposition – “L’histoire des jeux de société”
Fino 05 Maggio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
SAINT MARTIN VESUBIE
Visites de la Brasserie du Comté
Giovedì 23 aprile a 16h00
Lieu-dit Pra de la Majou
Stage d’escalade
Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 17.
Vesubia Mountain Park
Allées du Docteur Fulconis
Stage de natation
Fino al 24/04/2026 ogni giorno dalle 10 alle 12.
Vesubia Mountain Park
Allées du Docteur Fulconis
Concerto – Gli impegni di Nice City
Domenica 26 aprile a 16h30
Espace Jean Grinda
Place de la Gare routière
VALDEBLORE
Evento notturno "I rapaci notturni" organizzato dal Parco Nazionale del Mercantour
Venerdì 24 aprile a 18h00
Salle de La Roche La Roche
VENCE
Le trio Goldberg
Domenica 26 aprile a 17h30
Cathédrale de Vence
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle