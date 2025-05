Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di maggio (Foto)

Anche nel mese di maggio attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Appuntamenti imperdibili

Classic’Antibes - Auditorium Hector Berlioz - Antibes

Biglietteria presso gli sportelli degli Uffici del Turismo di Antibes e di Juan-les-Pins oppure online - Il 3 maggio alle 20 - Due solisti: Hays Sukiasyan al violoncello e Jean-Paul Gasparian al pianoforte, accompagnati dall’Orchestre National de Cannes diretta da Karpar Zendher.

Il 10 maggio alle 20 - Giovane solista al pianoforte: la pianista Arielle Beck accompagnata dall’Orchestre Philharmonique de Nice diretta da Lionel Bringuier.

Il 24 maggio alle 18,30 - Recital del pianista Nikolaï Lugansky.



60º Rallye Antibes Côte d’Azur

Dal 15 al 18 maggio

Per questo appuntamento imperdibile del calendario nazionale e internazionale, gli equipaggi si sfideranno in 12 prove speciali a tempo (6 al giorno) e percorreranno quasi 200 km di gara nei giorni 17 e 18 maggio. Le partenze e gli arrivi delle varie prove si svolgeranno al Pré des Pêcheurs, dove gli spettatori potranno avvicinarsi ai partecipanti e ammirare le auto da corsa.



Les Déantibulations

Dal 29 maggio al 1º giugno

Il festival delle Arti di Strada torna ad Antibes! Una celebrazione effervescente delle arti performative che si sviluppano per le vie della città, offrendo un caleidoscopio di esperienze artistiche.



Diversi

12e édition du Tremplin Jazz - Il 17 maggio ore 15,30 - Médiathèque Albert Camus - Antibes

- Il 17 maggio ore 15,30 - Médiathèque Albert Camus - Antibes Vide-grenier marine - Il 3 maggio de 10 ore 15 - Port Vauban - Antibes

- Il 3 maggio de 10 ore 15 - Port Vauban - Antibes 59e croisière bleu e - Dal 7 al 11 maggio - Les Remparts d'Antibes

e - Dal 7 al 11 maggio - Les Remparts d'Antibes Atelier d’impro "du rire aux armes" - Il 11 & 24 maggio ore 14 - Fort Carré Antibes – Antibes

- Il 11 & 24 maggio ore 14 - Fort Carré Antibes – Antibes 2e journée antiboise - Il 11 maggio de 10 ore 19 - Espaces du Fort Carré - Antibes

- Il 11 maggio de 10 ore 19 - Espaces du Fort Carré - Antibes Gratiferia – L’11 maggio dalle 9,30 alle 16,30 - Salle du 8 mai – Antibes

– L’11 maggio dalle 9,30 alle 16,30 - Salle du 8 mai – Antibes 16e édition de l’handiboise - Il 17 maggio de 8,30 ore 18 - quai Vauban – Antibes

- Il 17 maggio de 8,30 ore 18 - quai Vauban – Antibes Les floralies - Fino al 24 maggio

- Fino al 24 maggio Salon des plantes, fleurs et jardins :Dal 2 al 4 maggio all'Esplanade du Pré des Pêcheurs dalle 10 alle ore 19 -- Les parcours du cœur - Il 24 maggio dalle 9,30 alle 17 - Place des Martyrs de la Résistance – Antibes -- Sorties naturalistes et géologiques - Il 10, 11, 17, 18 & 25 maggio

ThéâtreAnthéa Antipolis Théâtre d’Antibes - 260 Avenue Jules Grec - Antibes

Pink martini - Il 27 maggio 2025 ore 20 e il 28 maggio 2025 ore 20,30 -



Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

Flan macaron - Fino al 3 maggio ore 20,30

Amour de jeunesse - Dal 8 al 10 maggio ore 20,30

Nuit insolite - Dal 15 al 17 maggio ore 20,30

Solitoudinnée.s - Dal 22 al 24 maggio ore 20,30

Au fil des saisons : spectacle enfants - Il 31 maggio ore 15

Théâtre Atibéa - 15 Rue Georges Clémenceau - Antibes

Toi et tes nuages - Il 3 maggio ore 20,30 - Il 4 maggio ore 16

La rouge -Il 9 & 10 maggio ore 20 – L’11 maggio ore 16

Ekp,rasis ou le mécanisme d’anticythère - Il 15 maggio ore 20,30

Improvisation théâtrale - Il 16 & 17 maggio ore 20,30 - Il 18 maggio ore 16

(re)vivre - Il 23 & 24 maggio ore 20,30 - Il 25 maggio ore 16

Les criminelles - Il 30 & 31 maggio ore 20,30

Expositions

L'effet riviéra - Fino al 10 maggio - Bd D'Aguillon - Vieil Antibes

Nuit européenne des musées - Il 17 maggio de 20 ore 00 - Antibes

Galerie seguin : "regards" - Fino al 31 maggio - 4 Rue du Docteur Rostan- Antibes

Des dinosaures en Provence - Fino al 31 maggio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - Fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 -Musée de la carte postale – Antibes

Visite guidate

Vecchia Antibes in francese - Il 9 & 30 maggio ore 14,30 e il 13 & 20 maggio ore 10

Vecchia Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Le Sentier du Littoral - Il 15 maggio ore 9,30

Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.