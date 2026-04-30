Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.
ANTIBES
Le meilleur des mondes (théâtre)
Giovedì 30 aprile 2026 à 20h30
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·
260 avenue Jules Grec · 06600 Antibes
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)
Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.
Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.
Cap d'Antibes,
devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe
"Le rêve" (théâtre)
Giovedì 30 aprile 2026 ore de 20h30.
Théâtre Antibéa · 15 rue Georges Clémenceau
Exposition "Fragments de soi"
Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì
et Sabato de 10h à 19h.
Médiathèque Albert Camus ·
19 Boulevard Gustave Chancel ·
" Harmonie singulière" (exposition)
Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.
Transartcafé ·
6 rue Docteur Rostan
Exposition Quino - Musée Peynet
Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
et les week-ends.
Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale
Sorties naturalistes et géologiques
Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.
Espaces naturels du Fort Carré ·
Bois de la Garoupe
Fino al 1° gennaio 2027
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français
Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..
Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins
Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.
Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì
Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì
BEAULIEU SUR MER
Beaulieu en Scène : Théâtre : "Le Tiroir"
Sabato 02 maggio a 19h30
Crypte de l'Eglise bd du Général Leclerc
Mostra di JASMINE MD – L'Atelier Beaulieu-sur-Mer
Fino al 3 maggio 2026 ore 11h00
L'Atelier –50 Bd Maréchal Leclerc
BEAUSOLEIL
Spettacolo sonoro "À vue de nez" con cuffie
Mercoledì 6 maggio a 14:30
Village Charlot, 42 avenue du Maréchal Foch
BREIL SUR ROYA
Giornate dei pesci da trofeo
1 maggio > 2 maggio
Tour du lac
Il comitato del Breï oeun Festa festeggia il suo 5° anniversario!
Sabato 2 maggio da 10:00 a 22:00
Autour du Lac
CAGNES SUR MER
Festival di maggio
Venerdì 01 maggio
Haut-de-Cagnes
Festival d'arte dell'Haut-de-Cagnes
Domenica 03 maggio ore 11h00
Haut-de-Cagnes
Place du Château
Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni
Esposizione
Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.
Château musée Grimaldi
Place du Château
CANNES
ConférenceMusiqueTout public
Journée internationale du jazz
Saison du Théâtre de la Licorne
Giovedì 30 aprile 2026
Horaire(s) :
18h30
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Visite du Belem
Da venerdì 1° maggio 2026
A domenica 3 maggi 2026
Horaire(s) :
De 10h à 18h
(dernière montée à bord à 17h30)
Capitainerie
Port Pierre Canto
La Croisette
Visite guidée - Villa Domergue
Sabato 2 maggio 2026
Horaire(s) :
15h et 16h
Villa Domergue et ses jardins
15 avenue Fiesole
Impasse Fiesole
Opéra - Eugène Onéguine
The Metropolitan Opera
Sabato 2 maggio 2026
Horaire(s) :
18h55
Cinéma Olympia
5 rue de la Pompe
Spectacle - Trio
Domenica 3 maggio 2026
Horaire(s) :
20h30
Théâtre Alexandre III
19 boulevard Alexandre III
Festival international des films des écoles de cinéma
Fifec
Da lunedì 4 maggio 2026
A mercoledì 6 maggoi 2026
Espace Miramar
35 rue Pasteur
Visite du quartier Californie
Mercoledì 6 maggio 2026
Horaire(s) :
9h30
Lieu de départ : Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.
Mostre – Esposizioni
Exposition - Glace à part - Jean Drescher
Da sabato 2 maggio 2026
A sabato 30 maggio 2026
Horaire(s) :
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 19h
Médiathèque Ranguin
19 avenue Victor Hugo
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino al 5 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !
Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours
Fino a venerdì 6 giugno 2026
Horaire(s) :
Lun - Ven : 13h30 - 17h
Fermé les jours fériés
Espace Calmette - Archives contemporaines
18 rue Docteur Calmette
Exposition - Gilles Miquelis
Des mondes flottants
Fino a domenica 14 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
Suquet des Artistes
7 rue Saint-Dizier
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Fino a domenica 21 giugno 2026
Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
Exposition - Carole Benzaken - Jam Session
Quand ?
Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :
Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Centre d'art contemporain La Malmaison
47 boulevard de la Croisette
CARROS
TEMPÊTE(S) – Duo musical à faible empreinte carbone
Giovedì 30 aprile a 20h00
Salle Juliette Gréco
5 boulevard de la Colle Belle
EZE
Exposition Brett G. 2026
Fino al 7 maggio 2026
Galerie Municipale Eze-village
Rue de la Paix
LA BOLLENE VESUBIE
Foire agricole artisanale et commerciale du 1 er Mai 2026 18 ème édition
Venerdì 01 maggio a 09h00
place Général de Gaulle
LA BRIGUE
Visita guidata: Notre Dame des Fontaines
Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30
Chapelle Notre Dame des Fontaines
LE BROC
Encore une journée divine – François Cluzet
Venerdì 01 maggio a 20h30
Complexe les Arts d'Azur – Le Broc
12 rue des Jardins
MENTON
Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau
Fino al 30 aprile
Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15
Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III
Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri
Fino al 30 aprile
Dal martedì al sabato: 10 – 11,30
Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez
Visita guidata: Il giardino imperiale
Giovedì 30 aprile da 10:00 a 11:30
L'Impérial, 9 avenue de la Madone
Sophie Petru - Escursione all'agrumeto e al patrimonio idrico
Mercoledì 30 aprile da 09:45 a 12:00
Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer
Mostra "Eclettismo e fantasia"
Fino al 6 giugno
Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes
Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.
Fino all’8 giugno
Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III
Mostra da un mantello all'altro
Fino al 26 giugno
Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey
Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman
Fino al 27 agosto
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone
Fino al 31 dicembre 2026
Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa
Mostra: I giardini incantati di Cocteau
Fino al 30 gennaio 2027
Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer
MONACO
Core Meu
Il 30 aprile 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco
Art Monte-Carlo
Fino al 1° maggio 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Electro Spring Party
Da 2 A 3 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
22h00
10 Av. Princesse Grâce
Concert symphonique - Y. Sado – J. Perianes
Il 3 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
18h00
Bd Louis II
Ciné concert - Chantage d’Alfred Hitchcok
Il 6 maggio 2026
Orario di inizio dell'evento
19h30
Place du Casino
Top Marques
Da 6 A 10 maggio 2026
Salon & Foire
10 Av. Princesse Grâce
Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition: The Feeling of Nature
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"
Aggiungi ai preferiti
Fino al 25 maggio 2026
56, boulevard du Jardin Exotique
Tango Argentin à Monaco
Fino al 30 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
19h00
Eglise Réformée de Monaco
Indirizzo
7, rue Louis Notari
Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés
Fino al 28 giugno 2026
Orario di inizio dell'evento
1 Bd Albert 1er
Exhibition - From Toumaï to Sapiens
Fino al 16 ottobre 2026
Orario di inizio dell'evento
09h00
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exposition Magies d'ailleurs
Fino al 15 dicembre 2026
Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier
56 bis, boulevard du Jardin Exotique
Exhibition - "Mediterranean 2050"
Fino al 1° gennaio 2030
Orario di inizio dell'evento
10h00
Musée Océanographique de Monaco
Avenue Saint-Martin
NIZZA
Magic Night
Spettacolo
Sabato 2 maggio 2026 alle 19:45.
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Hiboux, bijoux… cailloux !
Teatro
Domenica 3 maggio 2026 alle 18.
Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Good Sex
Giovedì 30 aprile ore 20
Théâtre National de Nice
Salle de La Cuisine 155
Magic Night
Fino al 2 maggio 2026 19h45
Casino Barrière
Le Ruhl Nice 1
Le Villi
Giovedì 30 aprile ore 20
Opéra Nice Côte d'Azur
4/6 rue Saint-François de Paule
Electro Symphony – Volume 2
Giovedì 30 aprile a 20h00
Palais Nikaïa
163 boulevard du Mercantour
Jean-Benoît Diallo – Libre arbitre
Da giovedì 30 aprile a 20h30
Théâtre de la Cité
3 rue Paganini
Les montagnes russes
Giovedì 30 aprile a 20h00
Théâtre de l'Eau Vive
10 bd Carabacel 06000 Nice
Jivéjigo
Venerdì 01 maggio a 21h00
Théâtre de l'Impasse
4 ruelle Saint-André
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Nice Queer – Une histoire à écrire
Fino al 03 maggio 2026
Le 109
89 Route de Turin 06300 Nice
L'Avare
Il 2 maggio 2026 ore 21h00
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Un dernier pour la route
Da sabato 02 maggio a domenica 3 maggio 2026 20h00
Théâtre de l'Eau Vive 10 bd Carabacel
Hiboux, bijoux… cailloux !
Domenica 3 maggio 2026 ore 18
Théâtre l'Alphabet
19 rue Delille
Cantate e motetti – Musique baroque italienne
Da domenica 03 maggio a 15h30
Eglise Saint-Paul
28 Avenue de Pessicart
De bonnes ondes
Fino al 3 maggio a 20h30
Théâtre de la Libé
1 bis rue Vernier 06000 Nice
Fake
Da martedì 05 maggio a giovedì 7 maggio 2026 ore 20h00
Théâtre National de Nice –
Salle des Franciscains 4-6 Place Saint-François
Orients perdus : Nice, Malte, l’Egypte, l’aventure de Théodore Lascaris
Mercoledì 06 maggio or 16h00
Centre Universitaire Méditerranéen
65 promenade des Anglais
Magic Night
Fino al 15 maggio 2025 a 19h45
Casino Barrière Le Ruhl Nice
1, Promenade des Anglais
Mostre – esposizioni
Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione
Fino al 30 Aprile 2026
Musée national Marc Chagall
Avenue du Docteur Ménard
Nice Queer – Une histoire à écrire
Esposizione
Fino al 03/05/2026 ogni giorno.
Le 109
89 Route de Turin
Magnanrama - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Villa Arson
20 avenue Stéphen Liégeard
De bonnes ondes - Teatro
Fino al 31 maggio 2026
Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier 06000 Nice
Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences
Fino al 5 Giugno 2026
Halle de la Découverte
Gare du Sud
35 avenue Malaussena
Signature Gestuelle – Dominique Jaussein
Esposizione
Fino al 14 Giugno 2026
Musée de la Photographie Charles Nègre
1 place Pierre Gautier
Poésie fait maison - Esposizione
Fino al 20 Giugno 2026
La Gaya Scienza
9 bis rue Dalpozzo
André, Jean et les autres…
Esposizione
Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.
l'Artistique, Centre d'arts et de Culture
27 bd Dubouchage
Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives
Esposizione
Fino al 30/08/2026 ogni giorno.
1 rue Massenet
Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée
Fino al 21 settembre 2026
Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.
Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard 06000 Nice
SAINT ETIENNE DU TINEE
Plantation traditionnelle du Mai
Giovedì 30 aprile a 20h00
Place de l'Eglise
SAINT JEAN CAP FERRAT
Festival delle rose e delle piante 2026
Da sabato 02 maggio a 10h00 a domenica 3 maggio 2026
Villa Ephrussi de Rothschild
1 avenue Ephrussi de Rothschild
Esposizione
Fino al 03 Maggio 2026
Espace Neptune
Quai Virgile Allari
Exposition – “L’histoire des jeux de société”
Fino 05 Maggio 2026
Médiathèque Départementale annexe
52 boulevard Lazarre Raiberti
SAINT MARTIN VWSUBIE
Teatro – "Les Elles
Domenica 03 maggio a 17h00
Espace Jean Gabin Place de la Gare routière
Fiera annuale di primavera
Domenica 03 maggio a 09h00
Places du village
“Toc toc toc… une histoire”
Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.
Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie
52 Bd Lazare Raiberti
VENCE
La Rade Classique
Da venerdì 01 maggio a domenica 3 maggio
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Spectacle musico-théâtrale « Esperluette (&) » Ensemble Lexicofolia
Domenica 03 maggio a 18h30
Salle des Meules Descente des Moulins
Exposition « Franta, la condition humaine »
Esposizione
Fino al 24 Maggio 2026
Musée de Vence
2, Place du Frêne
Paysages, Planètes, Pétales et Piments
Fino al 25 maggio 2026 ore 12h00
Galerie Bleue
3 descente des Moulins
VILLEFRANCHE SUR MER
Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”
Esposizione
Fino al 31 Maggio 2026
Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer
Place Emmanuel Philibert
Concerti al Trinquette Jazz Club
Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.
Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.
La Trinquette Jazz Club
30 avenue Général de Gaulle