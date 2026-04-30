Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Le meilleur des mondes (théâtre)

Giovedì 30 aprile 2026 à 20h30

Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes ·

260 avenue Jules Grec · 06600 Antibes



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée)

Giovedì 30 aprile 2026 de 9h30 à 12h.

Du 01/05/2026 au 01/01/2027 du Lunedì au Venerdì.

Cap d'Antibes,

devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe



"Le rêve" (théâtre)

Giovedì 30 aprile 2026 ore de 20h30.

Théâtre Antibéa · 15 rue Georges Clémenceau



Exposition "Fragments de soi"

Fino al 16/05/2026 le Martedì, Mercoledì, giovedì, Venerdì

et Sabato de 10h à 19h.

Médiathèque Albert Camus ·

19 Boulevard Gustave Chancel ·



" Harmonie singulière" (exposition)

Fino al 23/05/2026 tutti i giorni.

Transartcafé ·

6 rue Docteur Rostan



Exposition Quino - Musée Peynet

Fino al 20/09/2026 le Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì

et les week-ends.

Musée Peynet et du Dessin humoristique · Place Nationale



Sorties naturalistes et géologiques

Fino al 07/06/2026 tutti i giorni.

Espaces naturels du Fort Carré ·

Bois de la Garoupe



Fino al 1° gennaio 2027

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français

Fino al 01/01/2027 dal lunedì al venerdì..

Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins



Balade nature Sentier du Littoral en français (visite guidée) - Cap d'Antibes, devant le restaurant Keller à la plage de la Garoupe - Dalle 9,30 alle 12. Dal lunedì al venerdì.

Visite guidée 'De la belle époque aux années folles' en français - Palais des Congrès d'Antibes Juan-les-Pins 60, chemin des Sables – Dal lunedì al venerdì

Visite guidée 'Le vieil Antibes pas à pas' en français - 2bis, rue Fontvieille - Dal lunedì al venerdì

BEAULIEU SUR MER

Beaulieu en Scène : Théâtre : "Le Tiroir"

Sabato 02 maggio a 19h30

Crypte de l'Eglise bd du Général Leclerc



Mostra di JASMINE MD – L'Atelier Beaulieu-sur-Mer

Fino al 3 maggio 2026 ore 11h00

L'Atelier –50 Bd Maréchal Leclerc



BEAUSOLEIL

Spettacolo sonoro "À vue de nez" con cuffie

Mercoledì 6 maggio a 14:30

Village Charlot, 42 avenue du Maréchal Foch



BREIL SUR ROYA

Giornate dei pesci da trofeo

1 maggio > 2 maggio

Tour du lac



Il comitato del Breï oeun Festa festeggia il suo 5° anniversario!

Sabato 2 maggio da 10:00 a 22:00

Autour du Lac



CAGNES SUR MER

Festival di maggio

Venerdì 01 maggio

Haut-de-Cagnes



Festival d'arte dell'Haut-de-Cagnes

Domenica 03 maggio ore 11h00

Haut-de-Cagnes

Place du Château



Mostra “La vita artistica di Cagnes”, le recenti acquisizioni

Esposizione

Fino al 15/06/2026 il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e fine settimana.

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

ConférenceMusiqueTout public

Journée internationale du jazz

Saison du Théâtre de la Licorne

Giovedì 30 aprile 2026

Horaire(s) :

18h30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Visite du Belem

Da venerdì 1° maggio 2026

A domenica 3 maggi 2026

Horaire(s) :

De 10h à 18h

(dernière montée à bord à 17h30)

Capitainerie

Port Pierre Canto

La Croisette



Visite guidée - Villa Domergue

Sabato 2 maggio 2026

Horaire(s) :

15h et 16h

Villa Domergue et ses jardins

15 avenue Fiesole

Impasse Fiesole



Opéra - Eugène Onéguine

The Metropolitan Opera

Sabato 2 maggio 2026

Horaire(s) :

18h55

Cinéma Olympia

5 rue de la Pompe



Spectacle - Trio

Domenica 3 maggio 2026

Horaire(s) :

20h30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Festival international des films des écoles de cinéma

Fifec

Da lunedì 4 maggio 2026

A mercoledì 6 maggoi 2026

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Visite du quartier Californie

Mercoledì 6 maggio 2026

Horaire(s) :

9h30

Lieu de départ : Résidence Californie, 25-27 avenue Roi Albert 1er, Cannes.



Mostre – Esposizioni

Exposition - Glace à part - Jean Drescher

Da sabato 2 maggio 2026

A sabato 30 maggio 2026

Horaire(s) :

Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 10h - 18h

Vendredi : 10h - 19h

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino al 5 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Quand le ciel nous tombe sur la tête !

Cannes face aux catastrophes naturelles du XVIIIe siècle ore nos jours

Fino a venerdì 6 giugno 2026

Horaire(s) :

Lun - Ven : 13h30 - 17h

Fermé les jours fériés

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Gilles Miquelis

Des mondes flottants

Fino a domenica 14 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au vendredi : de 14h à 18h

Week-ends et vacances scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Fino a domenica 21 giugno 2026

Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition - Carole Benzaken - Jam Session

Quand ?

Fino a domenica 21 giugno 2026Horaire(s) :

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Centre d'art contemporain La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CARROS

TEMPÊTE(S) – Duo musical à faible empreinte carbone

Giovedì 30 aprile a 20h00

Salle Juliette Gréco

5 boulevard de la Colle Belle



EZE

Exposition Brett G. 2026

Fino al 7 maggio 2026

Galerie Municipale Eze-village

Rue de la Paix



LA BOLLENE VESUBIE

Foire agricole artisanale et commerciale du 1 er Mai 2026 18 ème édition

Venerdì 01 maggio a 09h00

place Général de Gaulle



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 15,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



LE BROC

Encore une journée divine – François Cluzet

Venerdì 01 maggio a 20h30

Complexe les Arts d'Azur – Le Broc

12 rue des Jardins



MENTON

Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Fino al 30 aprile

Lunedì – sabato: 14:30 - 15:15

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III





Visita guidata: Il giardino di Fontana Rosa, il giardino dei romanzieri

Fino al 30 aprile

Dal martedì al sabato: 10 – 11,30

Jardin Fontana Rosa, Avenue Blasco Ibanez



Visita guidata: Il giardino imperiale

Giovedì 30 aprile da 10:00 a 11:30

L'Impérial, 9 avenue de la Madone



Sophie Petru - Escursione all'agrumeto e al patrimonio idrico

Mercoledì 30 aprile da 09:45 a 12:00

Palais de l'Europe - Office de Tourisme, 8 avenue Boyer



Mostra "Eclettismo e fantasia"

Fino al 6 giugno

Voûte du Patrimoine, Esplanade des Sablettes



Mostra: Jean Cocteau e i suoi amici, autoritratti.

Fino all’8 giugno

Musée Jean Cocteau - Le Bastion, Quai Napoléon III



Mostra da un mantello all'altro

Fino al 26 giugno

Musée de Préhistoire régionale, place Lorédan Larchey



Mostra: Capolavori della collezione del Musée Jean Cocteau Séverin Wunderman

Fino al 27 agosto

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Laboratori d'arte aperti nella Vecchia Mentone

Fino al 31 dicembre 2026

Vieux Menton, 19 quai Bonaparte, 22 Rue Longue 1 rue de Bréa



Mostra: I giardini incantati di Cocteau

Fino al 30 gennaio 2027

Galerie des Musées, Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



MONACO

Core Meu

Il 30 aprile 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

10 Av. Princesse Grâce, 98000 Monaco



Art Monte-Carlo

Fino al 1° maggio 2026

Salon & Foire

10 Av. Princesse Grâce



Electro Spring Party

Da 2 A 3 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

22h00

10 Av. Princesse Grâce



Concert symphonique - Y. Sado – J. Perianes

Il 3 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

18h00

Bd Louis II



Ciné concert - Chantage d’Alfred Hitchcok

Il 6 maggio 2026

Orario di inizio dell'evento

19h30

Place du Casino



Top Marques

Da 6 A 10 maggio 2026

Salon & Foire

10 Av. Princesse Grâce



Le Sentiment de la Nature. L'art contemporain au miroir de Poussin

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition: The Feeling of Nature

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Flore Saunois, "Le Temps d'un ciel bleu"

Aggiungi ai preferiti

Fino al 25 maggio 2026

56, boulevard du Jardin Exotique



Tango Argentin à Monaco

Fino al 30 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

19h00

Eglise Réformée de Monaco

Indirizzo

7, rue Louis Notari



Artists from the Ateliers du Quai Antoine Ier exhibit their work at the Théâtre des Variétés

Fino al 28 giugno 2026

Orario di inizio dell'evento

1 Bd Albert 1er



Exhibition - From Toumaï to Sapiens

Fino al 16 ottobre 2026

Orario di inizio dell'evento

09h00

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition Magies d'ailleurs

Fino al 15 dicembre 2026

Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco fondé par le Prince Albert Ier

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exhibition - "Mediterranean 2050"

Fino al 1° gennaio 2030

Orario di inizio dell'evento

10h00

Musée Océanographique de Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

Magic Night

Spettacolo

Sabato 2 maggio 2026 alle 19:45.

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Hiboux, bijoux… cailloux !

Teatro

Domenica 3 maggio 2026 alle 18.

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21.

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Good Sex

Giovedì 30 aprile ore 20

Théâtre National de Nice

Salle de La Cuisine 155

Magic Night

Fino al 2 maggio 2026 19h45

Casino Barrière

Le Ruhl Nice 1



Le Villi

Giovedì 30 aprile ore 20

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



Electro Symphony – Volume 2

Giovedì 30 aprile a 20h00

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



Jean-Benoît Diallo – Libre arbitre

Da giovedì 30 aprile a 20h30

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



Les montagnes russes

Giovedì 30 aprile a 20h00

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel 06000 Nice



Jivéjigo

Venerdì 01 maggio a 21h00

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



Magic Night

Fino al 15 maggio 2025 a 19h45



Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Nice Queer – Une histoire à écrire

Fino al 03 maggio 2026

Le 109

89 Route de Turin 06300 Nice



L'Avare

Il 2 maggio 2026 ore 21h00

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Un dernier pour la route

Da sabato 02 maggio a domenica 3 maggio 2026 20h00

Théâtre de l'Eau Vive 10 bd Carabacel



Hiboux, bijoux… cailloux !

Domenica 3 maggio 2026 ore 18

Théâtre l'Alphabet

19 rue Delille



Cantate e motetti – Musique baroque italienne

Da domenica 03 maggio a 15h30

Eglise Saint-Paul

28 Avenue de Pessicart



De bonnes ondes

Fino al 3 maggio a 20h30

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier 06000 Nice



Fake

Da martedì 05 maggio a giovedì 7 maggio 2026 ore 20h00

Théâtre National de Nice –

Salle des Franciscains 4-6 Place Saint-François



Orients perdus : Nice, Malte, l’Egypte, l’aventure de Théodore Lascaris

Mercoledì 06 maggio or 16h00

Centre Universitaire Méditerranéen

65 promenade des Anglais



Magic Night

Fino al 15 maggio 2025 a 19h45

Casino Barrière Le Ruhl Nice

1, Promenade des Anglais



Mostre – esposizioni

Chagall à l’oeuvre – Un prêt d’exception au musée - Esposizione

Fino al 30 Aprile 2026

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



Nice Queer – Une histoire à écrire

Esposizione

Fino al 03/05/2026 ogni giorno.

Le 109

89 Route de Turin



Magnanrama - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



Hito steyerl, mechanical kurds - Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Villa Arson

20 avenue Stéphen Liégeard



De bonnes ondes - Teatro

Fino al 31 maggio 2026

Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier 06000 Nice



Léonard de Vinci – A la croisée des arts et des sciences

Fino al 5 Giugno 2026

Halle de la Découverte

Gare du Sud

35 avenue Malaussena



Signature Gestuelle – Dominique Jaussein

Esposizione

Fino al 14 Giugno 2026

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



Poésie fait maison - Esposizione

Fino al 20 Giugno 2026

La Gaya Scienza

9 bis rue Dalpozzo



André, Jean et les autres…

Esposizione

Fino al 31/07/2026 il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 18.

l'Artistique, Centre d'arts et de Culture

27 bd Dubouchage



Vikings : L’Odyssée jusqu’aux confins du monde – Cités Immersives

Esposizione

Fino al 30/08/2026 ogni giorno.

1 rue Massenet



Chagall à l'oeuvre – Un prêt d'exception au musée

Fino al 21 settembre 2026

Mostra organizzata in due parti, con una rotazione delle opere il 23 maggio 2026.

Musée national Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard 06000 Nice



SAINT ETIENNE DU TINEE

Plantation traditionnelle du Mai

Giovedì 30 aprile a 20h00

Place de l'Eglise



SAINT JEAN CAP FERRAT

Festival delle rose e delle piante 2026

Da sabato 02 maggio a 10h00 a domenica 3 maggio 2026

Villa Ephrussi de Rothschild

1 avenue Ephrussi de Rothschild



Esposizione

Fino al 03 Maggio 2026

Espace Neptune

Quai Virgile Allari



Exposition – “L’histoire des jeux de société”

Fino 05 Maggio 2026

Médiathèque Départementale annexe

52 boulevard Lazarre Raiberti



SAINT MARTIN VWSUBIE

Teatro – "Les Elles

Domenica 03 maggio a 17h00

Espace Jean Gabin Place de la Gare routière



Fiera annuale di primavera

Domenica 03 maggio a 09h00

Places du village



“Toc toc toc… une histoire”

Fino al 30/06/2026, il 1° giovedì del mese il giovedì dalle 10 alle 10:30.

Médiathèque départementale annexe de Saint-Martin-Vésubie

52 Bd Lazare Raiberti



VENCE

La Rade Classique

Da venerdì 01 maggio a domenica 3 maggio

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Spectacle musico-théâtrale « Esperluette (&) » Ensemble Lexicofolia

Domenica 03 maggio a 18h30

Salle des Meules Descente des Moulins



Exposition « Franta, la condition humaine »

Esposizione

Fino al 24 Maggio 2026

Musée de Vence

2, Place du Frêne



Paysages, Planètes, Pétales et Piments

Fino al 25 maggio 2026 ore 12h00

Galerie Bleue

3 descente des Moulins



VILLEFRANCHE SUR MER

Mostra “Troppo vecchi per morire giovani”

Esposizione

Fino al 31 Maggio 2026

Citadelle Saint-Elme de Villefranche-sur-Mer

Place Emmanuel Philibert



Concerti al Trinquette Jazz Club

Fino al 30/11/2026 il giovedì, venerdì e fine settimana.

Concerti giovedì, venerdì e sabato alle 21:00. Domenica alle 18:00.

La Trinquette Jazz Club

30 avenue Général de Gaulle







