Al Théâtre des Variétés di Monaco le "Journées de l’Académie"

Da lunedì 5 a mercoledì 7 maggio 2025, gli alunni dell'Accademia Rainier III alloggeranno al Théâtre des Variétés. Durante questi tre giorni di residenza, tre concerti saranno proposti dai giovani talenti dell'Accademia.

Lunedì 5 maggio alle 20.30, il concerto del Dipartimento Jazz & Musiche Attuali proporrà brani come «I’m still standing» di Elton John, «Is it a crime» di Sade ma anche un medley che riunisce una quarantina di studenti - «Aquarius & let the sun shine» tratto dal musical Hair.

Martedì 6 maggio dalle ore 19.00, al concerto degli Ensemble e della Musica da Camera, sotto l'occhio attento dei professori dell'Accademia Rainier III.

Infine, mercoledì 7 maggio alle ore 19.00, il concerto delle Orchestre riunirà grandi ensemble intorno ad un programma che spazia dalle opere classiche alle musiche di film, con in particolare i grandi standard di Ennio Morricone.

