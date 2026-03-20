Consegnato al Principe Alberto II di Monaco il Rapporto annuale pubblico 2025 della Commissione Superiore dei Conti

Il 16 marzo 2026 il Presidente della Commissione Superiore dei Conti, Christian Descheemaeker, ha consegnato a S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco il Rapporto Pubblico Annuale 2025, approvato dall’Istituzione Superiore di Controllo del Principato il 18 novembre 2025.

Il documento, disponibile sul sito del Governo del Principato, fornisce un quadro dettagliato delle attività svolte dalla Commissione nel corso dell’anno, in conformità con quanto previsto dall’Ordinanza Sovrana del 2 luglio 2008.

Nel 2025, l’attività principale della Commissione si è concentrata sul controllo dei conti e della gestione finanziaria dello Stato relativi all’esercizio 2024. Tale verifica rappresenta uno strumento essenziale per consentire al Principe Sovrano di procedere alla chiusura ufficiale del bilancio. Quest’anno, inoltre, l’analisi è stata arricchita da un approfondimento specifico sulle operazioni in conto capitale legate alla realizzazione del nuovo Centro Ospedaliero Princesse Grace, uno dei progetti infrastrutturali più rilevanti del Principato.

Parallelamente, la Commissione ha portato a termine i controlli su diverse entità di rilievo, tra cui l’Ufficio di Protezione Sociale, l’Automobile Club di Monaco, l’AS Monaco Basket e la Fondazione Flavien.

Altri controlli, avviati nel corso del 2025, sono stati completati nei primi mesi del 2026 e riguardano il Collegio Charles III e il Comune di Monaco. Per quanto concerne invece il Centro Scientifico di Monaco, la fase di contraddittorio — parte fondamentale del processo di verifica — è iniziata solo nel 2026.

Oltre alle attività di audit, la Commissione ha fornito pareri su richiesta del Governo del Principato, in particolare in merito al sistema informativo di bilancio e contabilità dello Stato, contribuendo così al miglioramento degli strumenti di gestione finanziaria pubblica.

Il 2025 è stato inoltre segnato da due momenti significativi nella vita istituzionale della Commissione. Da un lato, l’intensa partecipazione a livello internazionale, con il coinvolgimento nel comitato per l’innovazione dell’associazione delle istituzioni superiori di controllo francofone. In tale ambito, l’attenzione si è concentrata su metodi innovativi di pubblicazione dei risultati delle attività di controllo e sul ruolo dei cittadini nell’individuazione dei temi di audit.

Dall’altro lato, si è rafforzato il ruolo del Presidente della Commissione nell’ambito delle procedure etiche applicabili ai membri del Governo del Principato. Questi ultimi sono infatti tenuti a presentare una dichiarazione della propria situazione patrimoniale, la cui regolarità formale viene verificata e conservata dalla Commissione stessa.

Il Rapporto Pubblico Annuale 2025 conferma il ruolo centrale della Commissione Superiore dei Conti nel garantire trasparenza e responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche del Principato di Monaco.

Il Rapporto Pubblico Annuale 2025 è inserito al fondo dell'articolo.

