Vela&MotoriCup ad Alassio, terzo giorno: l’evento si è chiuso con successo

Si è chiusa con una domenica ideale ad Alassio la seconda edizione di Vela & Motori Cup. La giornata primaverile ha richiamato centinaia di curiosi e spettatori coinvolti nei momenti previsti dal programma tra le auto Ferrari e le barche a vela, tutte dell’associazione Yacht Classic Royal Heritage. La giornata è iniziata con la parata delle imbarcazioni che hanno sfilato davanti al pontile del Molo Bestoso al centro del waterfront alassino, che si era riempito delle auto Ferrari, un vero spettacolo seguito da centinaia di persone, con l’inchino delle vele salutato dal ruggito delle mitiche rosse del Club Red Passion Owners di Torino guidato dal suo presidente Luciano Terzolo.

A seguire, approfittando dell’arrivo di un vento da Levante, si è svolta la terza e ultima regata tra le boe su percorso a bastone. Alla fine Sandra si è allungata andando a vincere in tempo reale e nel proprio gruppo. Seconda e terza assoluta rispettivamente Triboulet, Swan 43 Ron Holland di Riccardo Ghidella e Kai Zen, Elan 310 di Giorgio Possio, vincitrice del raggruppamento delle barche più piccole.

Una commovente cerimonia finale al Porto Luca Ferrari, con i ferraristi che hanno consegnato i premi per la manifestazione, si è svolta alla presenza dei Presidenti di Marina di Alassio, Rinaldo Agostini, e del CNAM, Carlo Canepa, e del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, il quale ha portato i saluti del Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, appassionato velista. Il momento più significativo è stato l’assegnazione della prima edizione del challenge intitolato Vela e Motori Cup: si tratta del trofeo realizzato da Luca Ferron: una straordinaria opera unica che segue le linee IOR del New York Yacht Club 48 dei primi anni 70 con freccia di bellezza ispirata dal TM autorizzato dell’associazione Yacht Classic Royal Heritage e denominato ‘The Classic Hull’. Un trofeo significativo, andato alla bellissima Sandra con tutto l’equipaggio dell’armatore Marco Carbonaro che l’ha consegnato a sua volta al Circolo di Alassio in omaggio alla manifestazione ed in attesa di iscrivervi il nome del vincitore della prossima edizione.

Consegnato anche il premio eleganza a Bonita, Craglietto Sparkmak & Stephens di Claudio Carioggia, anch’essa di YCRH, distinta per la presenza a bordo in regata di un equipaggio speciale: Amedeo e Carola di 7 e 5 anni che hanno partecipato attivamente alle manovre!

Il commento dell’armatore di Triboulet Riccardo Ghidella, presidente di Yacht Classic Royal Heritage e uno dei co-ideatori dell’evento: “Credo si possa dire: peccato per chi non ha fatto in tempo ad iscriversi. Sono state tre giornate intense, divertenti e coinvolgenti per gli organizzatori, i partecipanti e il pubblico, con una grande sintonia con le istituzioni del territorio, gli Organizzatori, il Circolo Nautico e tra i partner. Spero questo successo faccia comprendere l’importanza di manifestazioni come questa, per avvicinare davvero la vela alla gente ed ai giovani. La storia e le emozioni date dalle nostre splendide barche in parallelo a quelle della evoluzione delle mitiche Ferrari sono state uno straordinario strumento di promozione della cultura del mare, del turismo, della storia di tecnologia e conoscenza, che è fatta di persone e delle loro storie. Le economie dei territori lungo le coste e la centralità delle persone, sono una vera ricchezza del nostro Paese e questi eventi che ne raccontano le opportunità donano speranza alle nuove generazioni ”

Vela & Motori Cup 2026, organizzato con il patrocinio del Comune di Alassio, della Regione Liguria e in sinergia con la città di Imperia, si chiude con un successo per l’organizzazione e la partecipazione. L’appuntamento è per l’edizione 2027 della quale saranno presto rese note le date.