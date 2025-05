Al via l'ampliamento del Giardino Saint-Jean d'Angély a Nizza

Sono ufficialmente iniziati i lavori per l'estensione del Giardino Saint-Jean d'Angély a Nizza. L'intervento amplia i 4.000 metri quadrati già esistenti con ulteriori 1.000 metri quadrati di aree verdi, nel cuore di un quartiere in piena trasformazione urbana.



Il progetto, voluto dalla Città di Nizza in collaborazione con la Direzione degli Sport, la Direzione degli Spazi Verdi e il Museo di Storia Naturale, punta a creare un nuovo spazio di vita che integri natura, sport e attività didattiche.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di rimboschimento urbano lanciato dal sindaco Christian Estrosi, volto a contrastare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità dell’ambiente urbano.





La nuova area è progettata secondo criteri di sostenibilità ambientale, in linea con la "Carta dell'Albero" e il principio "3-30-300", che promuove città più verdi e vivibili.

Tra le principali opere previste: la rimozione di 960 metri quadrati di superfici impermeabili per favorire la permeabilità del suolo, la realizzazione di percorsi pedonali e accessi per persone con mobilità ridotta in sabbia stabilizzata, la piantumazione di 11 nuovi alberi ombreggianti e la creazione di un giardino didattico con arbusti selezionati dal Museo di Storia Naturale.



Sarà inoltre installato un sistema di irrigazione automatica per alberi e arbusti, realizzato un percorso fitness con sette attrezzi su pavimentazione in trucioli di legno e ampliata la recinzione esistente per garantire la sicurezza del parco.



La durata stimata dei lavori è di tre mesi, per un investimento complessivo di 230.000 euro.