Apertura delle iscrizioni 2026-2027 al Centro Ricreativo Prince Albert II dal 1° aprile al 15 maggio 2026 inclusi

La Direzione dell’Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport informa i genitori di bambini di età compresa tra 3 e 12 anni, iscritti a un istituto pubblico o privato del Principato di Monaco, che è ora possibile effettuare online l’iscrizione amministrativa al Centro Ricreativo Prince Albert II per l’anno scolastico 2026-2027.

Questa procedura si svolge tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito https://loisirsdenjs.gouv.mc/monaco/espace-citoyens/

Le iscrizioni amministrative online sono aperte dal 1° aprile al 15 maggio 2026 inclusi.

• Hai già uno spazio personale:

Dal sito loisirsdenjs.gouv.mc:

Accedi al tuo spazio personale utilizzando le tue credenziali e seleziona il profilo del bambino interessato

Segui quindi le istruzioni fino al completamento dell’iscrizione amministrativa

• Non hai ancora uno spazio personale:

Dal sito loisirsdenjs.gouv.mc, devi creare un account e inserire i dati del tuo nucleo familiare aggiungendo i membri interessati (responsabili legali, bambini, ecc.).

Una volta che queste informazioni saranno convalidate dalle autorità competenti, potrai accedere alla pratica di iscrizione e completarla.

Dopo la convalida dell’iscrizione amministrativa da parte delle autorità competenti, i genitori avranno accesso a diversi servizi online:

• Aggiornamento delle informazioni personali nel profilo familiare

• Prenotazione dei giorni (mercoledì pomeriggio e vacanze scolastiche)

• Comunicazione di un’assenza giustificata da un documento ufficiale

• Pagamento delle fatture (tramite addebito diretto o carta bancaria)

Questo servizio online, frutto di una collaborazione tra la Direzione dell’Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS) e la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale (DITN), si inserisce in un più ampio processo di modernizzazione dei servizi pubblici volto a semplificare le procedure per gli utenti e offrire un accesso più fluido e pratico ai servizi online.

Maggiori informazioni su https://monservicepublic.gouv.mc/

