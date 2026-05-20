Il Diocesi di Monaco e l’Œuvre d’Orient Monaco lanciano una campagna di solidarietà per i cristiani del Libano del Sud

Di fronte alla grave crisi umanitaria che colpisce il Libano meridionale, il Diocesi di Monaco e l’Œuvre d’Orient Monaco hanno annunciato una serie di iniziative di solidarietà a sostegno delle popolazioni libanesi coinvolte nel conflitto tra lo Stato d’Israele e Hezbollah.

Secondo quanto comunicato dalle due istituzioni, le comunità e i villaggi cristiani del sud del Libano risultano particolarmente colpiti dalle conseguenze della guerra condotta da Tsahal. Interi villaggi sarebbero stati distrutti, mentre chiese e conventi sarebbero stati deliberatamente devastati, mettendo a rischio una presenza cristiana radicata sul territorio da secoli.

Per sostenere le popolazioni coinvolte, il Diocesi di Monaco e l’Œuvre d’Orient Monaco promuovono una campagna di aiuti e sensibilizzazione che proseguirà fino alla fine di giugno 2026.

I fedeli e i cittadini potranno effettuare donazioni direttamente all’Œuvre d’Orient Monaco tramite assegno o bonifico bancario attraverso il sito ufficiale https://oeuvre-dorient-monaco.com/ oppure al Diocesi di Monaco tramite pagamento con carta bancaria sul sito https://diocese.mc/.

Sarà inoltre possibile rivolgersi alle sedi di Agora, in rue Bellevue 18 a Monaco, e dell’Arcivescovado, in rue de l’Abbaye 1.

Nel corso della campagna, una delle raccolte domenicali organizzate nelle parrocchie sarà destinata all’iniziativa di solidarietà. Inoltre, ogni domenica verrà letta un’intenzione di preghiera dedicata al Libano durante le preghiere universali.

Tra gli appuntamenti previsti figura anche una veglia di preghiera in programma giovedì 18 giugno, dalle 20 alle 21, presso la chiesa Sainte-Dévote di Monaco.

Per ulteriori informazioni sono disponibili gli indirizzi e-mail: communication@diocese.mc o contact@oeuvre-dorient-monaco.com.