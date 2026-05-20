Visit Monaco lancia “Monaco, Everything At Once”: la nuova campagna internazionale MICE per il turismo d’affari nel Principato

Visit Monaco presenta la nuova campagna internazionale dedicata al turismo d’affari dal titolo “Monaco, Everything At Once” (“Monaco, Là où tout se vit”), sviluppata come estensione della campagna leisure già avviata dalla destinazione. L’iniziativa mira a consolidare l’attrattività del Principato presso gli operatori del settore MICE – meeting, seminari, congressi ed eventi professionali – comparto che rappresenta oltre un quarto delle presenze alberghiere complessive di Monaco.

Attraverso questa nuova comunicazione, Visit Monaco valorizza la capacità del Principato di concentrare, su un territorio di appena 2 km², tutti gli elementi necessari per l’organizzazione di eventi professionali di successo. Strutture ricettive di alta gamma, infrastrutture moderne, accessibilità internazionale, eccellenza dei servizi, dinamismo economico e un elevato livello di sicurezza costituiscono i principali punti di forza della destinazione.

La campagna si fonda su una promessa di semplicità ed efficienza, con l’obiettivo di favorire esperienze ad alto valore aggiunto, nelle quali momenti professionali e occasioni relazionali possano susseguirsi in modo fluido e naturale.

Il concept creativo, sostenuto da un tono originale e da messaggi incisivi, mantiene la coerenza con la campagna globale di Visit Monaco, presentando il Principato come una destinazione poliedrica in cui congressi, networking, ispirazione e momenti di relax convivono armoniosamente.

La campagna prende forma attraverso un film e cinque visual dedicati a esperienze professionali immersive, che mettono in evidenza il contesto esclusivo della destinazione, la qualità dei servizi e la varietà dei format disponibili. L’intero progetto gioca con i codici tradizionali dell’event industry per reinterpretarli e sottolineare l’unicità dell’esperienza monegasca.

Il piano di diffusione internazionale prevede partnership media, attività digitali e presenza sulle principali piattaforme professionali e istituzionali. La campagna sarà guidata dal Monaco Convention Bureau, responsabile della promozione presso i target prioritari, con messaggi calibrati sulle esigenze dei decision maker e degli organizzatori di eventi.

Come sottolineato da Guy Antognelli, Direttore del Turismo e dei Congressi: “Monaco offre un’esperienza MICE unica, in un territorio riconosciuto per la sicurezza, la qualità della vita e la dimensione a misura d’uomo. Questa vicinanza consente di alternare i momenti chiave senza vincoli logistici e di creare eventi più intensi e memorabili. Con ‘Monaco, Everything At Once’, affermiamo una destinazione capace di coniugare efficacia, creatività ed esperienza.”

Scoprite la campagna qui su YOU TUBE.

Trovate inoltre i visual dedicati sul sito ufficiale: https://media-trade.visitmonaco.com/galerie-media/tourisme-d-affaires-campagne-marketing-visit-monaco.

Per maggiori informazioni: https://www.visitmonaco.com/en.