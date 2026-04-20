Nasce “SOS Pan Bagnat”: l’app che difende il panino simbolo di Nizza

A Nizza il pan bagnat diventa digitale. L’associazione “Commune libre du pan bagnat”, da oltre trent’anni impegnata nella tutela di uno dei prodotti più iconici della tradizione gastronomica della Costa Azzurra, ha lanciato “SOS Pan Bagnat”, una nuova applicazione gratuita per smartphone che unisce promozione, geolocalizzazione e cultura culinaria.



L’obiettivo è ambizioso: difendere l’autenticità della ricetta e, allo stesso tempo, avvicinarla a un pubblico più giovane e internazionale.





Una rete di locali certificati

L’iniziativa nasce da un’idea interna all’associazione, fondata nel 1991 e oggi guidata dal presidente Bruno Pardo e dal segretario Jean-Pierre Fantino.

Con sede nel quartiere Saint-Antoine-de-Ginestière, a Nizza, l’organizzazione conta circa 200 membri e ha già certificato 58 attività che rispettano il disciplinare ufficiale del pan bagnat.



Tra queste, numerosi locali tra Nizza e il dipartimento delle Alpi Marittime, fino ad altre città francesi come Marsiglia, Bastia e Narbona. L’app permette di localizzare su una mappa tutti gli esercizi aderenti e consultare l’elenco completo degli indirizzi.



Tradizione rigida, tecnologia aperta

La filosofia resta immutata: difendere la ricetta originale senza compromessi. Il marchio “Pan bagnat” viene concesso solo ai commercianti che sottoscrivono una carta di qualità, impegnandosi a rispettare una lista precisa di ingredienti.



«Si può togliere un ingrediente, ad esempio per stagionalità o gusti, ma non si può mai aggiungerne uno non previsto», sottolineano dall’associazione, che da sempre combatte le versioni “improvvisate” del celebre panino.



La ricetta ufficiale comprende pane rotondo strofinato all’aglio, pomodori, ravanelli, cipollotti, peperoni verdi, tonno e/o acciughe, uova sode, basilico, olive nere, olio d’oliva, sale e pepe, con aggiunte stagionali come fave o carciofini.



Un’app per il futuro del pan bagnat

“SOS Pan Bagnat” è disponibile gratuitamente su iOS e Android e può essere scaricata in oltre 170 Paesi. L’interfaccia propone una mappa iniziale con le attività certificate e una sezione dedicata alla ricetta ufficiale, rimandando al sito dell’associazione.



L’app consentirà inoltre agli utenti di lasciare recensioni, foto e commenti, che verranno però verificati e approvati dall’associazione prima della pubblicazione.



Tradizione e modernità

Con questo progetto, la “Commune libre du pan bagnat” punta a rafforzare la visibilità internazionale di un simbolo della gastronomia nizzarda, senza rinunciare al rigore della tradizione. Un modo per proteggere il pan bagnat dalle imitazioni e, allo stesso tempo, traghettarlo nell’era digitale.



