Un nuovo servizio online rende più semplice l’avvio di un’attività autonoma nel Principato

Dal 2 giugno, i cittadini monegaschi e i loro coniugi che avviano la loro prima attività autonoma nel Principato possono presentare online la richiesta di aiuto all’avvio dell’attività professionale grazie a un nuovo servizio telematico disponibile su MonGuichet.mc (https://teleservice.gouv.mc/aide-installation-professionnelle/).

Questo programma di sostegno all’avvio dell’attività professionale, che attualmente supporta oltre un centinaio di imprenditori, ha l’obiettivo di fornire un aiuto finanziario coprendo i contributi previdenziali e una parte del canone di locazione dei locali professionali per un periodo di tre anni.

Da oggi, tutte le procedure possono essere effettuate direttamente online attraverso un percorso unico e centralizzato, senza la necessità di presentare fisicamente la documentazione presso la Direzione dello Sviluppo Economico (DDE).

Progettato per assistere gli utenti in ogni fase della richiesta, questo servizio telematico consente ai promotori di progetto di inserire le informazioni relative alla propria attività, trasmettere i documenti giustificativi necessari per l’istruttoria della pratica e seguire più facilmente lo stato di avanzamento della domanda.

Questa evoluzione, realizzata congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dell’Economia e dalla Delegazione Interministeriale incaricata della Transizione Digitale, rientra nella volontà del Governo del Principato di semplificare le procedure amministrative per gli imprenditori monegaschi e di offrire servizi pubblici sempre più accessibili e in linea con le esigenze della vita quotidiana.

Dopo la digitalizzazione delle procedure di costituzione d’impresa e di trasferimento della sede legale, questo nuovo servizio telematico si inserisce pienamente nel programma «Entreprise», accompagnando i futuri lavoratori autonomi fin dall’avvio della loro attività.

Oltre ai vantaggi offerti agli utenti, questa nuova soluzione consente anche ai team della DDE di disporre di pratiche strutturate, uniformi e centralizzate, contribuendo così a rendere più fluida la loro gestione e a migliorare l’efficienza delle attività istruttorie.

Per maggiori informazioni: https://monentreprise.gouv.mc/thematiques/creation-et-gestion-d-activite/soutien-et-financement/aides-a-la-creation/demander-l-aide-a-l-installation-professionnelle.