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Altre notizie | 02 giugno 2026, 09:11

Chiusura eccezionale dei mercati del Larvotto e di Monaco-Ville il 4 e 5 giugno

Le attività saranno sospese temporaneamente in occasione del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026; aperti regolarmente il Mercato della Condamine e il Mercato di Monte-Carlo

Chiusura eccezionale dei mercati del Larvotto e di Monaco-Ville il 4 e 5 giugno

In occasione dello svolgimento del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, i piccoli mercati del Larvotto e di Monaco-Ville saranno eccezionalmente chiusi.

Nel dettaglio, il mercato del Larvotto resterà chiuso giovedì 4 giugno, mentre il mercato di Monaco-Ville non si terrà venerdì 5 giugno.

I due mercati riprenderanno successivamente le loro attività nei consueti giorni e orari di apertura.

Resteranno invece aperti secondo il normale calendario il Mercato della Condamine, temporaneamente trasferito presso l’Espace Léo Ferré, e il Mercato di Monte-Carlo.

Si segnala inoltre che un nuovo produttore ortofrutticolo ha recentemente aderito al Mercato di Monte-Carlo, ampliando ulteriormente l’offerta di prodotti freschi disponibile per i visitatori.

Redazione

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