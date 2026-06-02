Chiusura eccezionale dei mercati del Larvotto e di Monaco-Ville il 4 e 5 giugno

In occasione dello svolgimento del Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026, i piccoli mercati del Larvotto e di Monaco-Ville saranno eccezionalmente chiusi.
Nel dettaglio, il mercato del Larvotto resterà chiuso giovedì 4 giugno, mentre il mercato di Monaco-Ville non si terrà venerdì 5 giugno.
I due mercati riprenderanno successivamente le loro attività nei consueti giorni e orari di apertura.
Resteranno invece aperti secondo il normale calendario il Mercato della Condamine, temporaneamente trasferito presso l’Espace Léo Ferré, e il Mercato di Monte-Carlo.
Si segnala inoltre che un nuovo produttore ortofrutticolo ha recentemente aderito al Mercato di Monte-Carlo, ampliando ulteriormente l’offerta di prodotti freschi disponibile per i visitatori.